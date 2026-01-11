5 фильмов, на которые стоит выбраться в кино до конца января

Забавно, как после развала великого дуэта братьев Сафди («Хорошее время», «Неограненные алмазы») каждый из них снял ненарочный автобиографический метафильм. Чилловый парень Бенни — расслабляющую вялотекущую драму «Крушитель» о малоизвестном борце Марке Керре (Дуэйн Джонсон), основная мысль которой сводилась к тому, что счастливая жизнь начинается только после большого поражения, и которая, разумеется, с треском провалилась в прокате. Задумчивый на всех фото старший брат Джош в свою очередь поставил сверхинтенсивный байопик по мотивам жизни многократного чемпиона по пинг-понгу Марти Райзмана — и в результате сейчас проходит во всех топах критиков и списках наградного сезона. Очевидно, фильмы обоих братьев дополняют друг друга и сами они прекрасно понимают разницу подходов — как иначе объяснить, что оба настолько идеально совпали темпераментами со своими звездами. Перед нами первый обязательный к просмотру фильм нового года — с этим не поспоришь, даже если громче всех об этом кричит сам Шаламе.