28 лет спустя: Храм костей

Этот материал впервые был опубликован на «Афиша Daily» 15 декабря 2025 года.
«Храм костей» — буквальное продолжение «28 лет спустя» Дэнни Бойла: фильмы снимались друг за другом. Снова в центре повествования 12-летний Спайк (Алфи Уильямс), доктор Кельсон (Рэйф Файнс), построивший костяной храм, и вполне себе живой-здоровый злодей сэр Джимми Кристал (Джек О’Коннелл из недавних «Грешников»).
За сценарий отвечал все тот же Алекс Гарленд («Аннигиляция», «Падение империи»), который здесь окончательно превзошел себя в написании невероятно убедительных персонажей и переплетений их экранных путей. Из новичков — режиссер. Эстафету изобретательной зомби-франшизы за Дэнни Бойлом подхватила Ниа ДаКоста. После просмотра «Храма костей» выбор в ее пользу кажется очевидным: постановщица умеет талантливо рассказывать самые эмоциональные истории (см. ее полнометражный дебют «Лесок»), работать с жанром (риквел «Кэндимена» был очень даже ничего) и не сломалась под студийным прессом (неудачный «Капитан Марвел-2» стал для нее сложным испытанием). В «Храме костей», наверное, самой чувственной, пронзительной и, возможно, идейно-провокационной части франшизы, все сильные стороны ДаКосты оказались на месте.