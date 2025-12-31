Сказать, что актеры, участвующие в этом параде стыда и пошлости, не стараются, — значит не сказать ничего. Тимур Батрутдинов, возможно, худший Шурик из всех возможных. Даже Дмитрий Шаракоис в ужасном ремейке «Кавказской пленницы!» 2014 года местами играл выразительнее, чем резидент «Comedy Club». Сохранить грань между прямым подражанием и пародией — задача не из легких. Александр Демьяненко у Гайдая создал героя, который одновременно вызывал сочувствие и смех, был и наивным, и в то же время обаятельным. Батрутдинов — его невзрачная копия, которая пытается смешить там, где это неуместно, и старательно хлопает глазами, когда нужно настроить сюжетный трамплин к очередному клипу или пародийному скетчу. О каком уважении к советскому наследию говорили на премьере создатели фильма? Вопрос риторический.