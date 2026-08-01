Один из самых насыщенных, мрачных и драматичных фильмов в этой подборке изобилует смелой жестокостью, выходящей за рамки дозволенного в кино. По части творимого в кадре насилия герой в исполнении Мартина Портлока мог бы посостязаться с клоуном Артом из «Ужасающего» Дэмиена Леоне и даже превзойти его. Там, где Леоне оставил детскую бойню воображению зрителей, Скотт Чамберс слегка переступает черту и показывает уже последствия произошедшего — и все это без доли юмора, снимающего напряжение. Фильм о мужчине, который не желает стареть, получился максимально реалистичным. И все, что могло бы быть отнесено к сказке, оказывается скорее больной фантазией психопата, принимающего запрещенные вещества. Они тут, кстати, скрываются за пылью феи Динь-Динь, а сама героиня с крылышками предстает не малюткой, но, напротив, переростком и первой жертвой уродливого озлобленного Пэна, который создает свою Нетландию за закрытой дверью в доме, где сам обитает. Заглавный персонаж сражает харизмой лишь в паре первых сцен, а потом, к сожалению, прячет весь свой потенциал за маской.