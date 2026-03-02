«Скарлет» Мамору Хосоды: аниме по Шекспиру, от которого сам Шекспир пришел бы в ужас

Адаптация Шекспира — уже сомнительный прием, а адаптация «Гамлета» — еще более рискованное предприятие. Сюжет, конфликт и герои настолько хорошо известны, что любая новая версия рискует превратиться в блеклую копию, симулякр и трюизм, нежели в самостоятельное произведение. И даже несмотря на то что Хосода пытается переизобрести сюжет про датского принца, мстящего дяде за убийство отца и брак с матерью, он делает это в лоб. Теперь с болью и страданием «века, вывихнувшего сустав», должна справляться принцесса Скарлет. Она отправляется в путешествие по загробному миру, где встречает спасателя, в которого постепенно влюбляется. Вместе они преодолевают ряд испытаний, чтобы в итоге добраться до Вечности, места, куда диктатор — дядя Скарлет — Клавдий обещает отправить всех простых людей, сражавшихся с ним бок о бок.