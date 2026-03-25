Сладость или гадость? Кинокритики-миллениалы отвечают, нужен ли сериал по «Гарри Поттеру»

Сериал выйдет не раньше 2027 года. Буду ли я ждать его? Точно нет. Времена, когда все с замиранием сердца ждали выхода новой книги или фильма про Гарри Поттера, давно прошли , ведь сейчас нас окружает такой океан контента — всегда есть что посмотреть. Да и в любом случае мне как миллениалу, который рос вместе с поттерианой, хотелось бы увидеть не снятый для нового поколения сериальный ремейк любимых книг, а что стало с главными героями после событий, описанных в «Дарах смерти». Благо произведение на эту тему уже имеется: пьеса «Гарри Поттер и проклятое дитя» драматурга Джека Торна, режиссера Джона Тиффани и самой Роулинг, действие которой происходит девятнадцать лет спустя и которая возвращает нас к событиям «Кубка огня», показывая их под новым углом. Вот ее и хотелось бы увидеть на больших экранах — и желательно с повзрослевшими Дэниелом Рэдклиффом, Эммой Уотсон и Рупертом Гринтом.