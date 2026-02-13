Панкам хой: как мы сходили на съемки фильма «Король и Шут. Навсегда» в пятницу, 13-го

«У нас в фильме много свободы, мы не привязаны к реальному, поэтому такой образ — моя и режиссерская фантазия. Князь пережил трагедию, смерть друга. Он, конечно, изменился, после такого горя. Но прямо сейчас мы снимаем сцены, где играем веселых трубадуров, они ярко живут и классно себя чувствуют. Стоим по двенадцать часов на крутящейся сцене, до этого снимали взрывы в павильонах. Полуостров Рыбачий на Крайнем Севере — сплошной экшн, эпические сцены. Для меня сложнее играть в сказке, это физически труднее: костюмы и энергия другие, постоянно в надрыве существуешь. Мне больше по душе документальное существование, долгие молчаливые сцены, внутренняя наполненность. Я не тот артист, который любит скакать на лошадях с мечом, такое кино не про меня, но кто знает, может, со временем у меня появится интерес и желание к этому», — рассказывает Влад.