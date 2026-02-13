Панкам хой: как мы сходили на съемки фильма «Король и Шут. Навсегда» в пятницу, 13-го

Этот материал впервые был опубликован на сайте «Афиша Daily» 22 апреля 2025 года.
Буквально на арене кабака все те же: Константин Плотников (Горшок), Влад Коноплев (Князь), Дарья Мельникова (Вдова) и Вера Вольт (Принцесса). Вместе, но в ином мире и жанре — музыкально-приключенческом фэнтези, где музыка скрепляет персонажей реальности и сказки. На том свете Горшок сталкивается со злодеем из песни «Некромант». Справиться с таким апокалиптическим персонажем в одиночку невозможно, поэтому Горшок выдергивает в фэнтезийный мир своего кореша Князя, чтобы они вместе защитили родных, друзей и созданную ими сказочную вселенную.
В фильме оживут персонажи любимых песен «Короля и Шута», будет много пасхалок, цитат, образов — в общем, нас ждет настоящий фанатский калейдоскоп. Команда фильма задумала проект шире фансервиса, поэтому кажется, что эта панк-сказка может стать конкурентоспособным блокбастером 2026 года даже в прикормленном зрительском сегменте 16+.
Фильм задуман в эстетике фэнтези 1980-х, поэтому и приемы аналоговые, и съемки в основном павильонные. Задумано много аниматроники, так как в проекте планируется минимум компьютерной графики. В декабре прошлого года нас как раз пригласили оценить одну из главных и самых масштабных декораций — он же кабак, он же сцена, он же «весь мир — театр» по Шекспиру. Эта декорация отстраивалась три месяца с беспощадным фанатизмом всех цехов. Выглядит она как смесь детско-юношеских фантазий режиссера и гота в душе Рустама Мосафира и представлений Горшка о его личном и творческом счастье. Это мир сказок «Короля и Шута».
Трехэтажный колизей населяют фанаты и персонажи песен группы. В центре — арена, на которой каждый вечер играют концерты. Внизу обустроен средневековый бар, где сегодня собралось больше трех сотен персонажей: свиное рыло, монахини, шляпники, карлики и горбуны в клетчатых стилизованных фраках, лысые клоунессы, а вокруг атрибуты панковской вакханалии с пасхалками из предметов, появившихся в сериале. Держат этот сквот стилизованные под «КиШа» атланты.
Съемки в подобных декорациях — визуализация песни «Дайте людям рому». И это только видимая часть строения. Его высота задумана бесконечной с помощью хромакея. Совсем скоро нас ждет выход главных героев на вращающуюся сцену. Кстати, в концепции ее оформления приняла участие нейросеть. «Юбку» сцены украсили визуалами, которые сгенерировали из рисунков Андрея Князева и известных авторов Средневековья.
В мистерии «Короля и Шута» оказалась и любимая женщина Горшка, точнее зеркальное отражение его жены Ольги в виде фэнтезийной Вдовы (Дарья Мельникова). В фильме Вдова продолжает гнуть свою линию, а о том, как переживает потерю Горшка, отвечает: «Стоически, в норвежском духе». Воплощение героини Мельниковой претерпело сильные изменения. В образе чувствуются отсылки к узнаваемым персонажам. Длинноволосая и белокурая, в салатных лосинах и изящно расписанном в стиле эпохи Возрождения кожаном корсете, она выглядит так, словно Дейенерис Таргариен из «Игры престолов» скрестили с Элизабет Суонн из первых «Пиратов Карибского моря».
«Вчера выяснилось, что я Кримхильда. Это второе имя Вдовы по мнению Рустама. Наши съемки абсолютно непредсказуемы, мы никогда не знаем, чем все закончится. Но такая свобода все равно ограничена жанром. Надо нажать фэнтезийную кнопку, когда входишь в кадр. Различие сериала и полного метра как раз в том, что в фильме мы погрузились в фантастический мир, верим в него и редко возвращаемся в реальность. В сериале было наоборот. Мне нравится эта философская дуальность, что есть что‑то кроме нашей реальности», — рассказывает Дарья.
На проекте сменился художник по костюмам — и это заметно. Теперь здесь шефствует команда опытной сказочницы Ольги Михайловой — преемницы Надежды Васильевой-Балабановой. Набитая на сказках 6+ рука столкнулась с агрессивной стилистикой панк-культуры, которая диктует эстетику. «Хоть мы и живем в эпоху продюсерского кино, без решения режиссера все равно ничего не бывает, поэтому мы прислушались к Рустаму на самом начальном этапе и сделали средневековый панк», — говорит Ольга.
Без внимания не остались Босх, Брейгель и Дюрер. Одних только фраков с гравюрами немецкой школы здесь больше дюжины. Раннее Итальянское Возрождения — на корсетах. Было разработано несколько километров оригинальных принтов. Помимо классической панковской клетки, заимствованной из Англии, вдохновлялись коллекциями Вивьенн Вествуд.
Но самое главное в панковском прикиде — это хаер, ирокез, который оформлен, кажется, из всего, что было под рукой: алюминиевых банок, пластиковых кукольных ножек, куриных лапок и черт знает чего еще. Впереди сцена в замке Некроманта, образ его девушки и (самый сложный вызов для цеха) еще один вариант перерождения Горшка.
Когда снимается фанатское кино, всегда найдется место для камео. Мы с трудом разглядели на плейбэкеМонитор, для просмотра того, что происходит в камере. Игоря Гудкова, продюсера концертов, сериала и фильма «Король и Шут», в образе из песни «Волшебный глаз старика Алонса». Собственно, сначала его герой теряет глаз, а после выпивает его в бокале пива в баре кабака.
«Интересное время, ведь сейчас символику „Короля и Шута“ не стремно носить, а раньше, если надевал, значит, говнарь, — вспоминает Игорь. — А я большего хочу: превратить эту символику в такой же бренд, как Nirvana и Ramones, чтобы футболки с ней носили все подряд».
Константин Плотников (Горшок) — спокойно, грим на месте, ирокез так же крут, а костюм стал по-королевски знатный — дорос до кожаного плаща в нашивках, заклепках и с перфорациями на тату и голое тело. «Кажется, фильм будет чернее, потому что появилось много таких персонажей, как Безголовое Тело, мой любимый, — говорит Костя. — В мире фэнтези все гиперболизированнее, в реальности так не бывает. Если в сериале Горшок в реальности и Горшок в фэнтезийном мире сильно отличались, здесь мы стараемся их соединить, усреднить. Все-таки существуем в предлагаемых обстоятельствах песен „КиШа“, а не совсем уж в космос отлетели. Дочь видела меня в этом гриме пару раз, ей нравится, хорошо после этого спала».
Влад Коноплев (Князь) выходит из грим-вагона последним. Перед нами натурально солист Kiss, с узнаваемым принтом на лице, пергидрольными длинными волосами, хеви-метал во плоти.
«У нас в фильме много свободы, мы не привязаны к реальному, поэтому такой образ — моя и режиссерская фантазия. Князь пережил трагедию, смерть друга. Он, конечно, изменился, после такого горя. Но прямо сейчас мы снимаем сцены, где играем веселых трубадуров, они ярко живут и классно себя чувствуют. Стоим по двенадцать часов на крутящейся сцене, до этого снимали взрывы в павильонах. Полуостров Рыбачий на Крайнем Севере — сплошной экшн, эпические сцены. Для меня сложнее играть в сказке, это физически труднее: костюмы и энергия другие, постоянно в надрыве существуешь. Мне больше по душе документальное существование, долгие молчаливые сцены, внутренняя наполненность. Я не тот артист, который любит скакать на лошадях с мечом, такое кино не про меня, но кто знает, может, со временем у меня появится интерес и желание к этому», — рассказывает Влад.
Вера Вольт (Принцесса) внешне вылитая Харли Квинн, только волосы зеленые, вышитая в тон косуха и кинжал в сапогах: «Моя героиня — суперсовременная интерпретация принцессы, образа современной женщины, боевой, озорной, которая может за себя постоять. Она умеет достигать своих целей, при этом сохраняя способность любить и дарить тепло».
Идет репетиция массовки, отрабатываются восторженные крики публики у бара, а мы заметили работу над сценой досмотра в кабак. Все проходят через металлоискатель, бдительное око Кочерыжки (Илья Хвостиков) и средневековую печать — как положено, на запястье, только раскаленным железом. Очередным гостем хотел стать демон с топором, но не прошел проверку металлоискателем. Разгневанный посетитель не был достаточно убедителен, поэтому режиссер Рустам Мосафир сорвался с кресла у плейбэка и показал, как надо рычать максимально достоверно.
Последние приготовления: заезжает конструкция, похожая на вендинговый аппарат, — с масками героя песни «Фред». Тут же поправляют шерсть кабану на вертеле, подливают крови в раскинутые на столах потроха и головы младенцев, придают блеска многоногой курице. Все готово к началу сцены на крутящейся арене, на которую вот-вот залезут легендарные «КиШ».
«Хой! Хой!
Крик подобен грому: дайте людям рому!
Нужно по-любому людям выпить рому!»
Рустам Мосафир под конец дня выходит в футболке с Дэвидом Боуи и делится детским восторгом от возможности создать фантастический мир, который увлекает все большее количество зрителей:
«Как раз Дэвид Боуи фигурирует в образе Некроманта, и глаза у него разного цвета. Вообще, мир Некроманта больше похож на клипы Боуи, да и сам артист чем‑то похож на него. Некромант — ученый, эстет, очень интересный персонаж, перевертыш (после стало известно что его роль исполняет Илья Гришин. — Прим. ред.). А наш сегодняшний день в кабаке выдержан в традиционном, простодушном панк-стиле. Получается, в фильме идет такое противостояние Горшка против Боуи, причем снятое на Крайнем Севере. На полуострове Рыбачий у нас была экспедиция, где Горшок доходит до края мира фантазий и сталкивается с антагонистом, и там — на Баренцевом море — это ощущение очень точно работает в кадре.
Творчество группы отсылает к старым добрым ужастикам из восьмидесятых, которые я очень люблю, поэтому будет много аллюзий. Есть зрители, которые не знают о „КиШе“, сериале и тех фэнтези, на которых я вырос. Мы в первую очередь хотим сделать такой фильм, чтобы они смогли узнать чуть больше, чем пару самых популярных песен. Есть возможность окунуться в универсальную историю, при этом с огромным количеством пасхалок для фанатов. Мы все наблюдаем бум на сказки с возрастным рейтингом 6+, а фэнтези и приключения с рейтингом постарше у нас просели. Надеюсь, что „Король и Шут“ сможет стать блокбастером».
«Король и Шут. Навсегда» выйдет в прокат 19 февраля 2026 года.