Другое «Огниво» и апокалипсис по Луцику и Саморядову: 3 лучших российских фильма 2025 года

Этот материал впервые был опубликован на «Афиша Daily» 10 марта 2025 года.
«Ветер», реж. Сергей Члиянц
Приз «Золотая тайга» имени Сергея Соловьева за лучший отечественный дебютный фильм и приз имени Александра Абдулова «За лучшую мужскую роль в российском дебютном фильме» (Олег Васильков)
На неназванном юге России после эпидемии и войн нечего есть, местность напоминает постапокалиптическую пустошь в духе «Безумного Макса», а в околотке живут Иван и Катя (Даниил Феофанов и Серафима Гощанская), муж и жена, которые похожи на Адама и Еву в этом новом недивном мире. Чтобы прокормить семью, Иван отправляется на охоту, а по дороге встречает попутчика Сергея (Олег Васильков), вместе с которым они будут идти буквально пешком по морю, скрывающему в своих водах газопровод. Отдыхать, сидя на столбах. Охотиться на сусликов и ловить рыбу (однажды чуть не поймают настоящего левиафана!). В пути им будут попадаться люди, чаще всего с ружьями и своей философией — некоторые из них окажутся язычниками, а сам главный герой в финале встанет на стезю богоборчества.
«Всему свое время, и время всякой вещи под небом»: если бы сценарий фильма «Ветер» Петра Луцика и Алексея Саморядова, написанный в 1996 году, был поставлен в девяностые и лучше самим дуэтом, то он мог бы стать такой же бомбой, как и их «Окраина» (1998). Cейчас же этот постапокалиптический сурвайвал-истерн напополам с роуд-муви вряд ли вызовет хайп, несмотря на заложенные в картину противоречивые идеи и подрывные темы. Раздираемая (гражданской?) войной Россия. Разделившиеся на небольшие фракции люди. Южный казацкий ресентимент. Ощущение конца времен. Даже странно, что герои не встречают по дороге всадников Апокалипсиса.
Собственно, сценарий «Ветра» потому очень девяностнический по духу, что он пронизан предчувствием конца света и прочими эсхатологическими настроениями, которые захватили кинематограф (не только российский) накануне нового тысячелетия. А хардкорные жанровые элементы в нем, как было принято у Луцика и Саморядова, уживаются с метафизической притчей — в похожей, кстати, манере работает американский режиссер С.Крейг Залер («Костяной томагавк», «Драка в блоке 99», «Закатать в асфальт»).
Еще интересно, что постановщик «Ветра» Сергей Члиянц вообще-то продюсер (это всего лишь его вторая режиссерская работа), но его продюсерский список не может не впечатлить: «Окраина», «Бумер», «Как я провел этим летом». Конечно же, элементы всех этих фильмов можно найти в «Ветре», который давит на тебя своим титаническим двухчасовым хронометражем. Поэтому нелишним будет сказать, что картина получилась неровной. Первая половина ленты, напоминающая «Водный мир» с Кевином Костнером, пожалуй, лучшая. Мы знакомимся с лором этого удивительного мира, его жестокими законами и обычаями.
Но чем дальше сюжетная кривая движется к неминуемой развязке, тем сильнее фильму начинает сносить крышу. Ничто, наверное, не сможет подготовить зрителей к лютому третьему акту, когда начинается совершеннейшая дичь, а богоборчество главного героя заканчивается жертвоприношением и воскрешением. Финальный сюжетный поворот вообще можно трактовать как угодно: язык «Ветра» настолько иносказательный, что в него можно вчитать любой смысл. Это, с одной стороны, делает фильм слишком обтекаемым, с другой — в нем оказывается намешано столько всего, что он буквально кипит от идей, как чайник, который забыли выключить на плите.
«Ветер» выйдет в прокат весной 2026 года.
Евгения Ткачева
«Северная станция», реж. Сергей Овечко
Приз «За лучшую операторскую работу» имени П.Т.Лебешева (Мария Фалилеева) и приз имени Александра Абдулова «За лучшую женскую роль в российском дебютном фильме» (Дарья Алыпова)
Православная студентка биофака (оксюморон, конечно) Светлана Знаменская (Дарья Алыпова) проходит практику на северной станции, где у нее закручивается роман с преподавателем Павлом Рудиным (Максим Севриновский), из‑за которого рушится ее брак с молодым священником (Сергей Волков). Спустя десять лет Света работает в океанариуме, а другая студентка обвиняет Рудина в харассменте. Профессору придется предстать перед этической комиссией, а Свете — решить, будет ли она участвовать в этом заседании, а еще разобраться с демонами прошлого, которые не дают ей спокойно жить в настоящем.
Ловко поставленный дебют Сергея Овечко, который проходит по самому краю острых тем: тут и супружеские измены, и дисбаланс сил в романтических отношениях, и харассмент на рабочем месте. Если к этому хорошо срежиссированному, написанному и сыгранному фильму и есть претензии, то этического толка. «Северная станция» пытается показать, что «все не так однозначно», хотя все довольно однозначно — и профессор явно неприятный тип. Однако, хвала небесам, эта история в конечном счете не про него, а про сложную и запутавшуюся героиню, которая пытается двигаться дальше, несмотря на то что груз прошлых ошибок тянет ее на дно (не только океанариума).
Главное украшение и находка фильма — Дарья Алыпова из «Трудных подростков» и «Жуков», которая играет ходячее противоречие (как много вы видели верующих биологов?), а затем и оголенный нерв: без ее внешней и внутренней трансформации фильм просто не состоялся бы. Вообще, в картине настолько выпуклые персонажи и такая топовая драматургия, что в какой‑то момент забываешь, что смотришь игровое кино — скорее уж чей‑то кусок жизни. Редкое качество для кинематографа, несмотря на всю противоречивость «неоднозначного» месседжа «Северной станции».
«Северная станция» выйдет в прокат 2 апреля 2026 года.
Евгения Ткачева
«Огниво против Волшебной Скважины», реж. Анджей Петрас
Специальный приз «За сохранение культурных традиций»
В прошлом году уже была киносказка «Огниво», но то был большой студийный проект, а долгострой «Огниво против Волшебной Скважины» продюсерки Анастасии Разлоговой (дочери киноведа Кирилла Эмильевича Разлогова) и режиссера Анджея Петраса — инди-кино, практически hand made.«Сделано руками» с английского. И, как и всякое рукотворное произведение искусства, оно в первую очередь подкупает любовью, с которой сделано. А сделано оно на стыке игрового и кукольного кино — прием, который неизменно спасает авторов, когда у них заканчиваются деньги. Впрочем, несмотря на очевидно скромный бюджет ленты (по сравнению с тем же «Огнивом» от «СТВ»), создателям фильма удалось сотворить свой осязаемо волшебный мир на экране: с механическими собаками, королевским замком и небольшой, стоящей на островке столицей Дании Копенгагеном, в котором происходит действие картины по мотивам сказки Ганса Христиана Андерсена.
Так, по сюжету король и королева заточили свою дочь, принцессу Грету (Полина Войченко), в башню, как только узнали, что, согласно предсказанию, ей суждено выйти замуж за солдата. А всех солдат отправили на бесконечную войну, чтобы им неповадно было свататься. Теперь Данией с помощью Волшебной Скважины, карильона и жандармов тайно управляет обер-полицмейстер (Антон Адасинский), который хочет жениться на принцессе. Помешать ему может только влюбленный в Грету стойкий солдат Ганс (Алексей Демидов), который, обхитрив ведьму Фьюти Пьюти (Ольга Лапшина), завладел волшебным огнивом.
«Огниво против Волшебной Скважины» — очевидная и в чем‑то отчаянная попытка сделать современную киносказку с вайбами советской музыкальной (Петрас сам написал музыку и стихи). И в плане стилистики авторам это, пожалуй, удалось. А в плане содержания — не очень. Ведь советские сказки, строящиеся, как правило, на трехэтажных аллегориях, могли содержать двойной, а иногда и тройной смысл. «Огниво» слишком простовато, чтобы произвести интеллектуальное впечатление на взрослых, и несколько затянуто и скучновато, чтобы поразить детей. Словом, это не «Старая, старая сказка» с Олегом Далем, а попытка ее реконструкции для нового поколения. Может, получилось не совсем удачно, но, по крайней мере, душевно.
Евгения Ткачева