Другое «Огниво» и апокалипсис по Луцику и Саморядову: 3 лучших российских фильма 2025 года

На неназванном юге России после эпидемии и войн нечего есть, местность напоминает постапокалиптическую пустошь в духе «Безумного Макса», а в околотке живут Иван и Катя (Даниил Феофанов и Серафима Гощанская), муж и жена, которые похожи на Адама и Еву в этом новом недивном мире. Чтобы прокормить семью, Иван отправляется на охоту, а по дороге встречает попутчика Сергея (Олег Васильков), вместе с которым они будут идти буквально пешком по морю, скрывающему в своих водах газопровод. Отдыхать, сидя на столбах. Охотиться на сусликов и ловить рыбу (однажды чуть не поймают настоящего левиафана!). В пути им будут попадаться люди, чаще всего с ружьями и своей философией — некоторые из них окажутся язычниками, а сам главный герой в финале встанет на стезю богоборчества.