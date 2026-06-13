40 фильмов о футболе: от самых важных до самых неожиданных ⚽

✨ О футбольных звездах
Ни один даже самый красивый гол или матч не будут обсуждать так активно, как очередную выходку футбольной звезды. Яркую игру будут обсуждать пару дней, а спорить о том, гей ли Криштиану Роналду, как нужно было наказывать Луиса Суареса за укус соперника и дружил ли Марадона c неаполитанской мафией, — неделями, если не годами. Главные футбольные звезды, за редкими исключениями, любят играть в плохих парней. А потому и байопики у них соответствующие — не обходятся без истеричных характеров, поломанных судеб и букетов из вредных привычек. В этом блоке представлены и художественные, и документальные фильмы.
«Один раз в жизни: Невероятная история „Нью-Йорк Космос“» («Once in a Lifetime: The Extraordinary Story of the New York Cosmos»), 2006
История громкого восхождения и стремительного заката футбольного клуба «Нью-Йорк Космос», одной из главных американских спортивных франшиз 70-х, где в то время играли сплошь звезды — Франц Беккенбауэр, Карлос Алберто, Джорджо Киналья — и, главное, король футбола Пеле. «Нью-Йорк Космос» больше походил на рок-группу со всеми присущими ей атрибутами роскошной жизни: поклонницы, лимузины, связи с мафией, Мик Джаггер и Мохаммед Али, захаживающие в раздевалку команды после матча. Фильм про первый роман американцев с соккером построен на архивных кадрах, интервью с бывшими игроками и причастными к клубу людьми (самого Пеле, кстати, среди них нет). Как говорит один из героев фильма: «„Нью-Йорк Космос“ — одновременно лучшее и худшее, что случалось с футболом в США».
«Зидан: Портрет ХХI века» («Zidane, un portrait du 21e siècle»), 2006
В основу фильма легла документальная запись одного из последних матчей Зинедина Зидана за мадридский «Реал». Шотландец Дуглас Гордон (современный художник, член движения Young British Artists) сделал из нее скорее видео-арт, нежели традиционное документальное кино: всю игру на Зидана было нацелено 17 камер, которые снимали его независимо от того, был ли он с мячом, отошел попить воды или завязывал шнурки. Титрами к съемкам идут выдержки из интервью футболиста, а саундтрек специально для картины записала шотландская построк-группа Mogwai. Небольшой спойлер: в финале Зидан получает красную карточку.
«Марадона» («Maradona by Kusturica»), 2008
Документальный фильм, в котором режиссер Кустурица признается в любви Диего Марадоне, одному из главных футболистов в истории. Ключевое слово тут, к сожалению, «Кустурица» — его в кадре видно и слышно больше, чем аргентинца. Отношение режиссера к герою — апологетическое, Марадона идеализирован, и ни одна из темных сторон его карьеры особенно не критикуется. Притом что обсуждают герои почти все скользкие моменты биографии футболиста — и дружбу с Фиделем Кастро, и связи с мафией, и проблемы с наркотиками.
«Проклятый „Юнайтед“» («The Damned United»), 2009
Возможно, лучший художественный фильм о футболе, «The Damned United» — это история о 44 днях, проведенных Брайаном Клафом у руля клуба «Лидс», легендарной английской футбольной команды 70-х. В центре сюжета — фиаско его главного героя, впоследствии одного из самых титулованных тренеров в истории английского футбола. Через год режиссер фильма Том Хупер снимет «Король говорит!» и получит за него «Оскар».
«В поисках Эрика» («Looking for Eric»), 2009
Фильм британского классика остросоциального кино про то, как запутавшемуся в жизни 43-летнему почтальону из Манчестера в видениях является бывшая звезда «Манчестер Юнайтед» Эрик Кантона и делится с ним своей мудростью и богатым жизненным опытом. Сам Кантона не только сыграл, но и выступил продюсером фильма. Первая за долгие годы работа Лоуча со звездой (правда, не кино, а футбола).
«Юнайтед. Мюнхенская трагедия» («United»), 2011
Фильм повествует о событиях вокруг знаменитой авиакатастрофы 1958 года, в которой погибло восемь футболистов клуба «Манчестер Юнайтед». Их называли «Малыши Басби» и до сих пор помнят как одно из самых талантливых поколений молодых игроков в истории английского футбола. «United» — это телевизионный фильм канала ВВС, с небольшим для художественного кино бюджетом (2 млн фунтов), поэтому сделан он добротно, но без размаха. В главной роли — Дэвид Теннант, сыгравший 10-ю реинкарнацию Доктора Кто в одноименном сериале. Сдержать слезы в конце будет сложно, даже если вы не болеете за «Манчестер».
«Класс 92» («The Class of 92»), 2013
Документальный фильм о золотом поколении игроков «Манчестер Юнайтед» (Бекхэм, Гиггз, Скоулз, Батт и братья Невилл), выпустившихся из академии клуба в 1992 году. Футбол, дружба и слава — три главных лейтмотива фильма. Среди воспоминаний, которым, шутя, предаются бывшие звезды клуба, — подробности обряда посвящения новичков, в который, если верить их рассказам, входила, например, прилюдная мастурбация в раздевалке.
«Пеле: Рождение легенды» («Pelé: Birth of a Legend»), 2016
Картина о детстве и юношестве короля футбола Пеле, в том числе о его дебюте на мундиале 1958 года в Швеции, когда сборная Бразилии впервые стала чемпионом мира. Красивая история о нелегком детстве с триумфальным концом и автобиографическими закадровыми воспоминаниями самого героя.
📽 Документальные
Если к художественным фильмам про футбол часто возникает много вопросов (главный и самый распространенный из них: а где же, собственно, сам футбол?), то документальные выглядят куда убедительнее. И в отличие от игровых, они скорее заинтересуют тех, кто о футболе слышал раза два в жизни.
«Heysel: The Day Football Died», 2005
Картина рассказывает историю одной из самых ужасных трагедий в истории футбола — в мае 1985 года в результате обрушения стены на стадионе «Эйзель» в Брюсселе во время финала Кубка европейских чемпионов между «Ливерпулем» и «Ювентусом» погибли 39 человек и более сотни получили травмы. Это не только драматичные воспоминания непосредственных участников события и родственников погибших, но и расследование: как на произошедшее повлияли ветхий стадион, система распределения билетов между фанатами обоих клубов и действия полиции.
«Большой финал» («La gran final»), 2006
Трогательная история о том, как три разные группы людей (африканские бедуины, казахские кочевники и индейцы из Амазонки) в трех разных точках мира преодолевают сотни километров до ближайшего города с телевизором, чтобы посмотреть финал чемпионата мира 2006 года.
«Футбол в хиджабах» («Football Under Cover»), 2008
Футболистки любительской команды из Берлина узнают о женской сборной Ирана и решают непременно провести с ней встречу, хотя те ни разу не играли в международных матчах. Чтобы организовать соревнование, немкам приходится отправиться в Тегеран и преодолеть ряд проблем: получить визы для футболисток, найти спонсора и форму для игроков — в соответствии с местными традициями все участницы матча должны быть полностью прикрыты одеждой.
«Арбитры» («Les arbitres»), 2009
Фильм был снят во время Евро-2008. Его сюжет — тонкости работы футбольных арбитров до, после и во время матчей. Как они общаются с игроками, как строятся отношения в бригаде (главный арбитр и два лайнсмена), как они переговариваются между собой во время игры, как общаются с представителями УЕФА, как за них переживают их семьи. После просмотра «Les arbitres» симпатия в адрес судей вырастает настолько, что, даже сильно выйдя из себя, сто раз подумаешь, прежде чем выкрикнуть оскорбление в адрес арбитра с трибуны.
«Два Эскобара» («The Two Escobars»), 2010
Колумбия, начало 90-х. Пабло Эскобар — один из самых богатых и могущественных наркобаронов в мире. Андрес Эскобар — одна из главных звезд колумбийского футбола. За год до чемпионата мира 1994 года один становится капитаном сборной, а второй развязывает в стране гражданскую войну. Фильм рассказывает о тесной связи футбола, политики и криминала в Колумбии и о трагическом конце двух однофамильцев.
«Один матч в Турине» («One Night in Turin»), 2010
Фильм об игре сборной Англии на ЧМ-90 в Италии — самом успешном ее турнире с 1966 года. В центре картины — одна из самых ярких, вздорных и неоднозначных звезд английского футбола — Пол Гаскойн. Фильм, несмотря на то что документальный, снят по одноименной книге Пита Дэвиса. Закадровый текст читает Гэри Олдман.
«Следующий гол — победный» («Next Goal Wins»), 2014
Сборная Американского Самоа — слабейшая национальная футбольная команда в мире, именно ей принадлежит рекорд самого крупного поражения в официальных матчах: в 2001 году она проиграла Австралии со счетом 0:31. Участники той встречи никак не могут оправиться от такого удара: например, голкипер самоанцев переигрывает матч в футбольном симуляторе на приставке. По мотивам этой истории Тайка Вайтити снимает игровой фильм с одноименным названием, который должен выйти на экраны в 2023 году.
«Лобановский навсегда», 2016
Валерий Лобановский — легенда советской тренерской школы, под его руководством киевское «Динамо» восемь раз становилось чемпионом СССР, дважды выигрывало Кубок обладателей кубков и выходило в полуфинал Лиги чемпионов. Он же выводил сборную СССР в финал Евро-1988. Фильм — воспоминание о специалисте составляют архивные кадры и мнения самых известных современников: от Мишеля Платини до Карло Анчелотти.
«Kaiser: The Greatest Footballer Never to Play Football», 2018
Карлос Кайзер — бразильский футболист, никогда не выходивший на поле. Благодаря таланту убеждать агентов и тренеров, а также дружбе с известными игроками и журналистами он на протяжении 13 лет числился в южно-американских клубах разной величины и даже во Франции, но не провел на поле ни минуты. Его мошенническая схема заключалась в том, чтобы симулировать травмы, которые на тот момент (в конце 70-х и 80-х) было не так просто диагностировать. Единственный раз, когда Кайзер был максимально близок к выходу на поле, он получил красную карточку за драку с фанатом на разминке.
«Асмарал», 2022
Совсем свежий (вышел летом 2022 года) документальный фильм о самом ярком клубе в российской истории рассказывает не столько о футболе, сколько об удивительном времени, в котором «Асмарал» существовал. Иностранный владелец, первая в Москве шаурма, стадион на Красной Пресне, путч, танки, наличные доллары — атрибуты, которые окружали первый частный футбольный клуб России. История, рассказанная бывшими футболистами и членами семьи владельца «Асмарала» Хусама Аль-Халиди, полна трогательных моментов, баек и фактов, которые поражают даже заправских футбольных гиков.
💣 Околофутбола
Фильмы про хулиганов — пожалуй, самый популярный жанр футбольного кино. Рецепт, казалось бы, прост: романтизация насилия, много мужской агрессии в кадре, неоднозначные протагонисты и неизбежное морализаторство в финале. На деле у каждого есть свои минусы, и от идеала далеки все без исключения. Попытки снять безупречный фильм о футболе и насилии продолжаются.
«Фирма» («The Firm»), 1989
В фильме «Made in Britain» (1982) режиссер Алан Кларк сделал из Тима Рота скинхеда (это была его дебютная роль). В «Фирме» перевоплотиться в маргинала настала очередь Гэри Олдмана — здесь он играет роль одного из лидеров хулиганской фирмы лондонского «Вест Хэма». Аскетичное, местами почти документальное кино (в фильме нет саундтрека) — важный ключ для понимания британской повседневности эпохи Тэтчер и одна из лучших ролей Олдмана.
«Ультра» («Ultrà»), 1991
Фильм про итальянских тифози, группировку болельщиков «Ромы» начала 90-х. В отличие от корпуса британских фильмов о хулиганах, «Ultrà» — картина сентиментальная, в которой, кроме драк, нашлось место даже неуклюжему любовному треугольнику. Главное достоинство — внимание к чисто околофутбольным тонкостям (например, главные герои — леваки, тогда как большинство итальянских фанатов того времени были правыми). Режиссер Рики Тоньяцци получил за него в Берлине в 1991-м приз за лучшую режиссуру.
«Удостоверение» («I.D.»), 1995
История про полицейских под прикрытием, вступающих в фанатскую фирму, и накрывающий их стокгольмский синдром. Действие происходит в Лондоне в 80-е, и за вымышленной командой «Шедвел» легко угадывается «Миллуолл» — клуб, знаменитый в то время своими жестокими хулиганами (их гимн — песня «No One Likes Us, We Don’t Care»). «I.D.» считается классикой британского кино о хулиганах и особо ценится более взрослым поколением, которое с презрением смотрит на коммерческие работы вроде «Хулиганов» и «Фанатов».
«Фанаты» («The Football Factory»), 2004
Романтизация будней лондонских футбольных хулиганов (по аналогии с «На игле» и эдинбургскими наркоманами) с не самой удачной попыткой найти в них какое‑то второе метафизическое дно. Экранизация одноименного романа Джона Кинга за неимением конкурентов быстро обрела статус культовой. Достаточно сравнить открывающий монолог: «Меня зовут Том Джонсон. Я обыкновенный мужчина под тридцать, живу ради выходных… Случайный секс, разбавленное пиво, разбодяженные наркотики… Ну и морду кому‑нибудь набить по приколу» с «Выбирай жизнь. Выбирай работу. Выбирай карьеру. Выбирай семью…» из «На игле», — и станет понятно, что в этом случае по той же выкройке костюм сшить не удалось.
«Хулиганы» («Hooligans»), 2005
Неизменное попадание в тройку любого топа фильмов о футбольных хулиганах — во многом благодаря Элайдже Вуду в главной роли. Дебютный фильм чемпионки мира по карате и кикбоксингу Лекси Александер. Сценарий «Хулиганов» она писала в соавторстве с главным специалистом по околофутболу — британским писателем Дуги Бримсоном. Элайджа Вуд играет юного журналиста, который после отчисления из Гарварда переезжает к сестре в Лондон и попадает в фанатскую группировку клуба «Вест Хэм». Дальше на протяжении примерно полутора часов экранного времени он исправно получает по физиономии. В итоге превращается из американского задохлика в сурового британского хулигана. Само собой, дается эта трансформация ему дорогой ценой.
«Ушедшее время» («Awaydays»), 2009
Малобюджетный фильм про легендарную хулиганскую группировку конца 70-х The Pack из Ливерпуля, поддерживавшую не «Ливерпуль» и не «Эвертон», а третью команду города — «Транмир Роверс». Посмотреть фильм стоит хотя бы ради саундтрека — Joy Division, Ultravox, The Jam, Echo & the Bunnymen, Wire, Gang of Four и другие знаковые для той эпохи исполнители. Здесь можно прочитать о том, как создатели фильма смогли этот саундтрек собрать, имея всего 10 тыс. фунтов на очистку прав.
«Football’s Most Dangerous Rivalry», 2012
Противостояние шотландских «Рейнджерс» и «Селтика» — одно из самых известных футбольных дерби. В фильме, выпущенном Vice десять лет назад, рассказывается прежде всего о феномене вражды между фанатами, основанной во многом на социальных, политических и религиозных разногласиях.
🤴🏻 Красивые истории
Главные любимцы публики — это обычные парни, проделавшие путь из низов к славе и благодаря своему упорству ставшие народными героями. Эта ролевая модель сумела породить отдельный жанр футбольных фильмов, экранизирующих скопом, пусть и утрированно, не один десяток реальных судеб.
«Штрафной» («When Saturday Comes»), 1996
Шон Бин играет простого парня, который работает на пивоварне и живет вместе с родителями. Любит футбол, играет за команду местного паба, но и выпить тоже не дурак. В конце концов его сначала замечают скауты полупрофессиональной команды, а потом он оказывается в клубе «Шеффилд Юнайтед». Примечательно, что во время съемок фильма Шону Бину было 36 — возраст, в котором футболисты обычно заканчивают карьеру. Ну и да, в этой картине его не убивают.
«Накал страстей» («Fever Pitch»), 1997
Экранизация одноименного романа Ника Хорнби с Колином Фертом в главной роли — фильм не про хулигана, но про очень страстного болельщика. Тексты Хорнби, автобиографичные и самоироничные, плохо поддаются экранизации, даже если позвать на главную роль хорошего актера (см. «About a Boy» с Хью Грантом и «High Fidelity» с Джоном Кьюсаком), и этот случай не исключение. Киноадаптация романа про страсть автора к лондонскому «Арсеналу» сделана как романтическая комедия, и если воспринимать ее исключительно в рамках этого жанра, то смотрится она куда интереснее.
Трилогия «Гол!», 2005–2009
Трилогия «Гол!» («Гол!», 2005; «Гол-2!», 2007; «Гол-3!», 2009) поставила сюжет про тяжкий путь талантливого парня к славе на поток. В первой части латиноамериканец Сантьяго Муньес попадет в английский «Ньюкасл», во второй реализует мечту каждого испаноговорящего футболиста и оказывается в мадридском «Реале», а в третьей, которая не шла в кино и вышла сразу на DVD, играет на чемпионате мира-2006 в Германии. Серия примечательна тем, что сделана при поддержке ФИФА, потому там задействована куча реальных футболистов, среди которых — Зидан, Бекхэм и Криштиану Роналду.
«Взойти и заблистать: История Джея ДеМерита» («Rise & Shine: The Jay DeMerit Story»), 2011
Документальный фильм про непростую карьеру американского защитника Джея ДеМерита, который не мог найти команду в США, уехал покорять Англию и прошел путь от выступлений на полупрофессиональном уровне за 40 фунтов в неделю до Премьер-лиги и сборной США. Хрестоматийный пример воплощения американской мечты, когда человек берет свое не талантом, а упорным трудом. На съемки фильма на Kickstarter было собрано 223 тыс. долларов — это самый успешный фильм, сделанный с помощью краудфандинга.
«Мой мир» («Mi Mundial»), 2017
13-летнему Тито прочат будущее успешного футболиста — на поле он на голову сильнее своих сверстников. По классике жанра семья мальчика едва сводит концы с концами, а его самого замечает футбольный агент, который убеждает его переехать в столицу Уругвая Монтевидео, в том числе ради благополучия близких. С тех пор жизнь Тито — это долгое испытание взрослением и проверка на прочность его первых романтических отношений.
«Тигры», («Tigers»), 2020
Драма Ронни Сандаля о шведском футбольном вундеркинде Мартине Бенгтссоне, в 16 лет попавшем в миланский «Интер». Молодой талант страдает от депрессии и сначала пытается найти утешение на футбольном поле, а со временем начинает пользоваться привилегиями, которые есть у него как у игрока европейского суперклуба, и оказывается в пучине распутной жизни: тратит деньги, заводит мимолетные романы, посещает вечеринки и ссорится с партнерами по команде. Фильм о том, что ментальные проблемы не лечатся славой и деньгами.
😸 Комедии
Маргинальные формы футбола интересуют не только документалистов, но и создателей комедий, преимущественно семейных. Эти фильмы обычно собирают гораздо большую кассу, чем остальные футбольные киноистории, — просто потому, что рассчитаны на более широкую аудиторию. И если в суровой реальности количество каминг-аутов в футболе исчисляется единицами, то в таких фильмах можно показать, как выглядела бы команда, состоящая целиком из геев.
«Запасной игрок», 1954
Фильм Семена Тимошенко, который почти за 20 лет до этого снял «Вратаря». В главной роли — 37-летний Георгий Вицин. Редкая смесь спортивной комедии и роуд-муви — команда путешествует на теплоходе в Сухум на финальный матч за кубок. По легенде, в качестве части массовки на матче использовались вырезанные из фанеры зрители.
«Удар! Еще удар!», 1968
Комедия по сценарию Льва Кассиля, в центре сюжета — финальный матч за вымышленный Кубок Северных морей между ленинградской «Зарей» и командой «Рифы» из некоего европейского города Норгафен. Лучший игрок «Зари», а заодно и сын тренера Сергей Таманцев (Валентин Смирнитский) провел ночь накануне решающей игры у своей подруги и отстранен принципиальным отцом от участия в матче. К одноименной песне Владимира Высоцкого фильм отношения не имеет.
«Удар головой» («Coup de tête»), 1979
Красивая французская комедия, в центре которой — Франсуа Перрен, обычный рабочий, неплохо играющий в футбол за местный клуб. Как и любой полупрофессиональный игрок, он любит женщин, выпивку и обладает скверным характером, из‑за которого ссорится с капитаном команды и попадает за решетку за подозрение в изнасиловании. В конце все переворачивается с ног на голову: перед важным матчем Кубка Франции у команды Перрена не хватает игроков, и он становится главным героем своего города.
«Английский тренер» («Mike Bassett: England Manager»), 2001
Один из лучших фильмов про футбол, сатирическая комедия, выкрученная до абсурда, пародирующая документальный фильм «An Impossible Job» о непростой роли главного тренера сборной Англии. По сюжету новым наставником англичан становится Майк Бассетт — эксцентричный тренер «Норвича» в стиле старой школы. Он записывает состав на пачке сигарет, признает только устаревшую схему 4–4–2, а в помощники берет менеджера автосалона, обещая купить у того машину.
Сборная под его руководством в последнем матче отборочного турнира попадает-таки на чемпионат мира, где Бассетт ведет себя еще безбашеннее: выгоняет игрока за свидание с трансгендерной персоной, а сам напивается и танцует полуголый в баре. Если вы хорошо разбираетесь в футболе, то заметите огромное количество забавных отсылок, в противном случае — просто хорошенько посмеетесь.
«Костолом» («Mean Machine»), 2001
Бывший футболист, а ныне актер Винни Джонс прославился своим брутальным стилем игры и тем, что однажды во время матча схватил Пола Гаскойна за яйца. В «Костоломе» он играет утрированную пародию на себя самого — бывшего капитана сборной Англии по футболу Дэнни Костолома, который попадает в тюрьму за нападение на полицейского. Там ему предстоит возглавить команду заключенных в матче против надзирателей. Это откровенно проходное кино, переполненное клише из тюремных фильмов и примечательное разве что тем, что вместе с Винни Джонсом в нем снялись знакомые ему по картине «Карты, деньги и два ствола» Ральф Браун, Джейсон Флеминг и Джейсон Стэтем.
«Играй, как Бекхэм» («Bend It Like Beckham»), 2002
18-летняя Джесс (Парминдер Награ) мечтает играть в футбол, как Бекхэм, но ее семья эмигрантов-сикхов — против. Потом Джесс встречает Джулс (Кира Найтли), и та приглашает ее в женскую команду. Сам Бекхэм в фильме не появляется. В оригинальном сценарии между двумя героинями должен был в конце завязаться роман, но в последний момент авторы испугались и все переписали. А жаль — фильм мог бы запомниться не только как первая роль Киры Найтли.
«Она — мужчина» («She’s the Man»), 2006
Очередная попытка адаптации Шекспира в современных реалиях — на этот раз «Двенадцатая ночь» с английскими тинейджерами, которых играют американские актеры (в главных ролях — Аманда Байнс и Ченнинг Татум). 17-летняя Виола выдает себя за брата-близнеца Себастьяна, чтобы попасть в юношескую футбольную команду. К футболу это кино имеет довольно косвенное отношение, но юным любительницам романтических комедий должно понравиться. Ну а для остальных есть небольшое утешение — тренера играет Винни Джонс.
«Команда мечты» («Les seigneurs»), 2012
Патрик становился со сборной Франции чемпионом мира, но по завершении карьеры игрока просто спился. Чтобы хоть как‑то заработать на жизнь, он устраивается тренером в любительский футбольный клуб и ради выполнения турнирных задач приглашает в состав своих бывших партнеров по национальной команде. Ребята вспоминают лучшие годы вместе и прекрасно проводят время — в общем-то, классическая история для семейной комедии на один вечер.
«Одна ночь в Стамбуле» («One Night in Istanbul»), 2014
Все неприятности начинаются с фразы «У меня есть план». Так, два ливерпульских таксиста Томми и Джерри (иронично, правда?) проворачивают сделку с бандитами, чтобы взять своих сыновей на знаменитый финал Лиги чемпионов «Милан» — «Ливерпуль»Английский клуб проигрывал после первого тайма со счетом 0:3, но сумел отыграться и победить в серии пенальти.. По ходу дела герои британской комедии попадают в целый ряд дурацких ситуаций и мастерски выпутываются из передряг, но все же празднуют победу любимого клуба.
Это отредактированная и дополненная версия материала, который впервые был опубликован 1 июля 2014 года на сайте «Афиша–Воздух».