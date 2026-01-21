«28 лет спустя» vs «Падение империи»: фильмы Алекса Гарленда от худшего к лучшему

Это расширенная и обновленная версия материала, который впервые был опубликован на сайте «Афиша Daily» 24 июня 2022 года.
12. «Не отпускай меня» («Never Let Me Go»)
Режиссер Марк Романек
Узнаваемый авторский стиль у Алекса Гарленда появился не сразу. Да, все его сценарные работы включают элементы научной фантастики (или хотя бы религиозного фэнтези), однако градус безжалостности и остросюжетности сильно разнится. В «Не отпускай меня» Гарленд лишь адаптировал чужой текст (роман Кадзуо Исигуро), а за постановку отвечал клипмейкер Марк Романек. В результате получилась совершенно беззубая мелодрама: любовный треугольник с участием трех выращенных на убой клонов разыгрывали самые симпатичные британские звезды своего поколения (Маллиган, Гарфилд, Найтли), интерьеры и пейзажи вокруг них выглядели мечтательно и совсем не антиутопично. Это кино предвосхитило страсть Гарленда к холодным декорациям и скорбным лицам, однако в своих режиссерских проектах он постарался-таки разбавлять приторный визуал резкими поворотами сюжета и гротескными образами.
11. «Аннигиляция» («Annihilation»)
Режиссер Алекс Гарленд
Вторая и самая масштабная на сегодняшний день режиссерская работа Алекса Гарленда «Аннигиляция» — вольный ремейк «Сталкера» для поколения геймеров. Компьютерные эффекты, обрисовывающие зону инопланетного вторжения, слишком опрятно отрендерены, чтобы выглядеть не игрушечными; кульминационное световое шоу слишком симпатично пестрит; внешность героинь слишком модельная. Короче говоря, в плане художественного воплощения со «Сталкером» конкурировать Гарленд и близко не в силах, зато он может похвастаться способностью вызывать у зрителя нервную дрожь: все-таки у Тарковского такого жуткого медведя-мутанта и в помине не было.
10. «Из машины» («Ex Machina»)
Режиссер Алекс Гарленд
Мотивы мужского абьюза и женской эмансипации Гарленд эксплуатировал еще в фильме «Из машины» 2014 года, то есть за несколько лет до пика движения #MeToo. Гадкий миллиардер (Оскар Айзек) создает рабынь-роботесс, а самая сексапильная из них (Алисия Викандер) восстает против хозяина, манипулируя застенчивым айтишником (Доналл Глисон). Задействованные типажи по сегодняшним меркам выглядят весьма наивно: автор занимается не меньшей объективацией, чем злодей; главной жертвой в конце фильма выставляется парень из френдзоны. Главное же упущение фильма состоит в его прямолинейности: пространства для интерпретаций здесь фактически нет, все сказано черным по белому. Все эти проблемы Гарленд преодолеет уже в «Роде мужском» — причем с огромным отрывом.
9. «Разрабы» («Devs»)
Режиссер Алекс Гарленд
Как и в «Из машины», в авторском сериале «Разрабы» Алекс Гарленд фиксирует дух времени, делая главным злодеем харизматичного CEO из Кремниевой долины. Однако дальше он пускается в куда более пространные жанровые мечтания: заходит на территорию шпионского триллера, рисует религиозное фэнтези, плачет над бесстыдно сентиментальной семейной драмой. Благо в рамках 8-часового повествования (Гарленд — сценарист и режиссер каждой серии) всему хватает места. Подбор актеров здесь, как всегда у Гарленда, блестящий, минималистичные модернистские декорации захватывают дух, а амбициозности и многовекторности сценария остается только завидовать. Все это не отменяет того простого факта, что сериал еще в первой трети трескается под собственным весом и досматривать его приходится не из‑за интереса к (вздорному) сюжету, а чисто из уважения к автору.
8. «Судья Дредд» («Dredd»)
Режиссер Пит Трэвис
Последними работами Гарленд заслужил репутацию английского Тарковского — глубокомысленного, местами претенциозно-многословного автора. С этим хочется поспорить: лобовые экшн-аттракционы Гарленду удаются точно не хуже философских рассусоливаний. Доказательство тому — кинокомикс «Судья Дредд», западный ответ «Рейду» (написанный и снятый, впрочем, раньше), все еще состоящий в числе лучших боевиков XXI века. Может показаться, что здесь Гарленд работал чисто на заказ, но на самом деле он был так глубоко вовлечен во все этапы производства, что исполнитель главной роли Карл Урбан предложил считать этот фильм режиссерским дебютом сценариста и продюсера. За одиссеей самого справедливого судьи и его напарницы внутри одной криминогенной 200-этажки, снятой в головокружительном слоу-мо от Энтони Дода Мэнтла, запросто можно следить и без перевода — так экспрессивно и интуитивно поставлены бои-перестрелки. Аналогичное достижение в сфере визуального повествования Гарленд повторит и в немногословном «Роде мужском».
7. «Пекло» («Sunshine»)
Режиссер Дэнни Бойл
Несмотря на то что «Пекло» Дэнни Бойла, снятое по оригинальному сценарию Алекса Гарленда, — один из популярнейших научно-фантастических фильмов всех времен, нередко можно услышать следующую критику в его адрес. Мол, первые две трети — экзистенциальный шедевр в жанре космического сайфая, а финальный акт с маньяком на заброшенной станции — мусор категории «Б». На самом деле именно это сочетание высоких и низких материй, такое радикальное жанровое переключение (в сторону слешера) и делает кино памятным, эффектным и пробирающим до дрожи. По Гарленду, самый страшный хоррор — не тот, где психопат полтора часа крадется за жертвой, а тот, где он возникает из ниоткуда, нарушая все возможные повествовательные каноны. Примерно по этому же правилу устроена и концовка «Рода мужского» с невероятно извращенными телесными ужасами, которые, казалось бы, ничто не предвещало.
6. «28 лет спустя: Храм костей» («28 Years Later: The Bone Temple»)
Режиссер Ниа ДаКоста
В контексте саги «28» четвертая картина — «28 лет спустя: Храм костей» — что‑то вроде филлера, несущественно движущего сюжет вперед и снятого «по логистическим и финансовым причинам» на фоне неразобранных декораций предыдущего фильма с теми же (по большей части) артистами. Одновременно это чуть ли не самый захватывающий и душераздирающий филлер в истории многосерийного сторителлинга, которому пресловутое «раскрытие персонажей» удается с небывалой экзистенциальной глубиной. Постановщица Ниа ДаКоста снимает просто уверенной рукой, без экспериментов (даже от съемки на айфон отказывается в пользу большой кинокамеры), но от прослушивания психопатических монологов сэра Джимми Кристала (Джек О’Коннелл) и наблюдения за тихими философскими поисками доктора Иэна Кельсона идут мурашки. Филлер филлером, но один этот киногерой, блестяще придуманный Алексом Гарлендом и сыгранный Рэйфом Файнсом, с его силой духа, живым умом и верностью клятве Гиппократа точно останется с нами навсегда.
5. «28 дней спустя» («28 Days Later»)
Режиссер Дэнни Бойл
«28 дней спустя» не был первым плодом сотрудничества Дэнни Бойла и Алекса Гарленда (до этого Бойл поставил по роману последнего «Пляж»), но это был первый киносценарий, написанный рукой Гарленда, который уже тогда достиг пиковых значений по всем художественным фронтам. «28 дней спустя» — это и убедительная остросоциальная драма о пандемии, и дискомфортный триллер про мизогинов-насильников, и упорно отказывающийся устаревать аттракцион-боевик. Отдельного упоминания заслуживает операторская работа Энтони Дода Мэнтла, делающая фильм самым реалистичным зомби-хоррором не только на словах, но и на деле: именно благодаря миниатюрным цифровым камерам удалось снять беспрецедентные документальные кадры с Киллианом Мерфи посреди опустевшего Лондона. Все выдающиеся сценаристы заслуживают не менее выдающегося визуального воплощения своих текстов — а особенно впечатляет, когда выдающийся визуал они способны создать самостоятельно (см. некоторые из следующих пунктов списка).
4. «Род мужской» («Men»)
Режиссер Алекс Гарленд
Конфликт, разворачивающийся в «Роде мужском», нельзя передать словами, его можно только увидеть воочию. Да, формально это история вдовы, встречающей в отпуске целую деревню клонов-мизогинов. Но как можно описать контраст между величием природы (постоянный оператор Гарленда Роб Харди, бесподобно снимающий молчаливый лес, на глазах входит в пантеон великих) и низменностью скрывающегося в нем языческого духа? Как передать текстом дискомфорт, вызванный разрывом между миловидной внешностью артиста Рори Киннира и гадкими манерами всех его непохожих героев?
Наконец, смог бы сам Гарленд сформулировать выводы об отношениях мужчин и женщин, на которые наталкивает сюрреалистическая концовка фильма, или так бы и остался стоять с не менее растерянным лицом, чем у Джесси Бакли (как мы уже говорили, большой артистки)? Пожалуй, именно так и выглядит окончательная трансформация драматурга в постановщика: способность членораздельно говорить потеряна, талант рисовать будоражащие чувства, абстрактные полотна наконец-таки приобретен.
3. «Падение империи» («Civil War»)
Режиссер Алекс Гарленд
Одновременно наиболее масштабная (крупнейший бюджет в истории студии A24 — 50 млн долларов) и самая реалистичная из фантастических картин Гарленда «Гражданская война» вышла в российский прокат под перевранным названием — «Падение империи» (спасибо, что хоть не «Страшный мир долларов и иллюзорных надежд»). Тот факт, что кино оставляет пространство для таких политических переиначиваний, а также моральных интерпретаций, пришелся не по вкусу ряду американских критиков. Мол, англичанин Гарленд не дал четко понять, кто из политиков, военнослужащих, повстанцев и сепаратистов здесь относится к какой партии, а потому сделать выводы о том, насколько именно ужасны военные преступления, гуманитарные кризисы и общий хаос на экране, не представляется возможным.
Фантаст Гарленд, разумеется, все еще снимает кино не политическое, а жанровое, то бишь смотрит на сюжет чуть шире — не как на площадку для транспаранта-месседжа, а как на площадку для адских американских горок. В Америке в состоянии войны, похожей на зомби-апокалипсис, как рыба в воде чувствует себя лишь солдафон-психопат: Джесси Племонс в эпизодической роли производит не меньший эффект, чем его собрат Кристофер Экклстон в «28 дней спустя». Внезапная девальвация человеческой жизни (ровно такая же стремительная, как девальвация американского доллара) оттеняется неизменным величием природы — цветками придорожного клевера (вспоминаются джунгли из «Аннигиляции») и жаром лесного пожара (запечатлен на камеру не менее величественно, чем солнце в «Пекле»). А кульминационный штурм Капитолия, оглушительно шумный и абсолютно жестокий, и вовсе становится для героев-журналистов экзистенциальным путешествием в сердце тьмы: у этих беспомощных наблюдателей, как и у зрителей в кинотеатре, нет времени обдумывать и осмыслять происходящий ужас. Борясь с адреналиновой дрожью, они лишь молча наблюдают, как рушится их страна. «Гражданская война» не только наиболее эффектный жанровый фильм Гарленда, но и парадоксальным образом самый политический — просто нужно принять, что это послание не одной, а сразу всем американским партиям.
2. «Под огнем» («Warfare»)
Режиссер Алекс Гарленд
Алекс Гарленд стал по-настоящему великим только тогда, когда исписался. «Под огнем» — его первая картина не в качестве фантаста, а в качестве абсолютного реалиста. Когда сил не осталось на сочинение небылиц, Гарленд просто решил маниакально дословно инсценировать фронтовые рассказы Рея Мендосы — военного консультанта «Падения империи», ставшего сорежиссером «Под огнем». Причем экс-фантасту хватило духу не только сменить жанр, но и отказаться от сопутствующих художественных подходов. Гарленд больше не философствует в витиеватых диалогах, а накладывает друг на друга звуковые стены воплей, взрывов и белиберды позывных примерно так, как это делают эмбиент-музыканты. Драматург Гарленд теперь не раскрывает и развивает персонажи, а старается зафиксировать как можно больше разных лиц: игривых, испуганных, искореженных болью, но в основном просто потерянно смотрящих в никуда. Словом, последовательно освобождает чистое кино от примесей литературы и театра. Для всех талантливых молодых артистов, задействованных в картине, это, может, и издевка, но Гарленд создает ожившую батальную живопись потрясающей красоты и болезненности. К слову, как и в случае с «Падением империи», ему удается это сделать при помощи неконвенциональной миниатюрной цифровой камерыDJI Ronin 4D — фактически не кинокамера со стабилизатором, а скорее стабилизатор со встроенной мини-камерой..
Финальный штрих к шедевру — политический месседж, не проговоренный вслух и даже не прописанный между строк (как в «Падении империи»), а ощущаемый нутром без всяких слов. Образы говорят сами за себя — и иссохшие по образцу Алексея Кравченко лица актеров, и заблюренные, кажется, от стыда лица их прототипов на финальных титрах.
1. «28 лет спустя» («28 Years Later»)
Режиссер Дэнни Бойл
Главный аттракцион в шедевре «28 лет спустя» — несомненно экспериментальная режиссура Дэнни Бойла, брызжущая энергией как в последний раз. Но даже изобретающий себя заново Бойл так бы и остался суетиться на месте, если бы Гарленд не написал сильную драматургическую основу фильма. Этот сценарист здесь, впрочем, тоже экспериментирует как в последний раз. И жизнь постапокалиптической коммуны за высокими стенами в духе «Атаки титанов», и первая вылазка мальчика (Алфи Уилльямс) и отца (Аарон Тейлор-Джонсон) навстречу монстрам, и отчаянное путешествие в сердце тьмы — загадочный храм костей, — и даже высадка шведских новобранцев в островной ад могли бы по отдельности составить приличный костяк полнометражного боевика.
Гарленд же щедро одаривает зрителей всеми перечисленными сюжетами сразу, не давая отдышаться. При этом он держит внимание и захватывает воображение самым сложным инструментом, доступным драматургу, — не витиеватыми диалогами и не неожиданными поворотами, а нетривиальными абстрактными идеями, которые мастерски раскрывает в каждом акте. Жизнь даже в самой уютной коммуне для подростка становится лицемерной тюрьмой; опасная вылазка в компании отца оказывается не просто экстремальным, а трансцендентным опытом взросления; наконец, знакомство с эксцентричным доктором Кельсоном (Рэйф Файнс), не видящим принципиальной разницы между здоровыми и прокаженными людьми, оборачивается первым в жизни ребенка шансом почерпнуть подлинную мудрость. «28 лет спустя» — редкий пример фантастики, которая не просто заставляет задуматься о своем сюжете, но навсегда меняет то, как мы думаем о целой категории сюжетов внутри отдельно взятого жанра.