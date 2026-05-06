Что смотреть в сети: 5 фильмов с актрисами из «Эйфории»

Все это многословно, зло, иногда остроумно и метко, часто здраво, порой утомительно. Артисты очень стараются, при этом Вашингтон недоигрывает, а Зендая смешно переигрывает: ей явно кажется, что она уже Джина Роулендc (это не так). Но главное, что текст написан совершенно монолитно, двух живых собеседников здесь просто нет: есть один Левинсон, который в мазохистском кураже воет на два голоса о любви и творчестве. И оттого еще, что фильм нарочито красиво и глубокомысленно снят на черно-белую пленку, утоплен в джаз и высококачественный дизайн интерьеров, претенциозность его иногда становится нестерпимой. И все же — не пропустите: не каждый день кому‑то из авторов так отчаянно хочется раздеться перед вами до трусов. Это смело, по крайней мере; небольшое, но явление. С.З.