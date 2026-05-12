«Матрица» или «Спиди-гонщик» на 1-м месте? Фильмы сестер Вачовски от худшего к лучшему

Сама по себе идея снять бессмысленный сиквел, прямым метатекстом рассуждающий на тему бессмысленности сиквелов , заслуживает уважения. Да и глупо обвинять в излишнем постмодернистском самодовольстве франшизу, которая начиналась как бесстыдный ремикс-косплей на достижения азиатской поп-культуры. В оригинальной «Матрице» все претензии по части смыслов и идей с лихвой оправдывались первоклассной постановкой экшена, а зомби-сиквел «Матрица: Воскрешение», увы, не может похвастаться не только внятной историей, но и ни одной памятной боевой сценой. Возможно, все дело в том, что Лана Вачовски осталась в семейном дуэте одна (мы не знаем, за что именно отвечала каждая из сестер-режиссерок), но и рукопашные, и огнестрельные, и робототехнические бои здесь смотрятся по-ученически плоско и серо. В конце концов и ироничные заигрывания-переосмысления в жанре «20 лет спустя» начинают раздражать: кажется, зритель был бы готов простить авторке вообще любую ахинею в сюжете, впечатли его чистое жанровое ремесло.