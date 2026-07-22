Хватит называть Пола Шрейдера сценаристом «Таксиста»: вот 5 его самостоятельных шедевров

Пол Шрейдер был воспитан в настолько строгой кальвинистской семье, что первый свой фильм он посмотрел лишь в возрасте 17 лет, да и то украдкой. Позже Шрейдер изучал теологию и философию в Колледже Кальвина, собирался сам стать священником, но вместо этого открыл киноклуб и навсегда увлекся этим искусством. Для Скорсезе Шрейдер написал не только «Таксиста», но и величайший шедевр режиссера, который мало кто видел, — «Последнее искушение Христа». В общем, тема веры всегда была близка Шрейдеру, однако в собственной режиссерской фильмографии он плотную подошел к ней, лишь когда ему исполнилось 70. В этом возрасте, как признается сам режиссер в фильме-портрете «Человек в комнате», ставки повышаются, ведь каждая работа легко может оказаться последней. «Дневник пастыря» (также известен как «Первая реформатская церковь») оказался таким зрелым шедевром, за который даже крупнейшему мастеру не было бы стыдно на смертном одре.