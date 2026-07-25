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Позагорали — и хватит. Как помочь коже восстановиться после солнца

Афиша Daily
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Загар — это огромный стресс для кожи. Вместе с косметологом и дерматологом разбираемся, почему после отпуска важно не просто увлажнять лицо и тело, а полноценно восстановить защитный барьер, и какие компоненты спасут от сухости и воспаления.

В нулевые, когда без бронзового оттенка кожи не обходилась ни одна законодательница трендов, фраза «загар — это вредно» воспринималась бы, мягко говоря, дико. Негласное правило того времени: минимальный уровень солнцезащиты, максимум времени на солнце и в солярии. Однако в 2020-х все иначе: уже несколько лет индустрия красоты активно диктует массам, что с точки зрения дерматологии загар никогда не был признаком здоровья, а крем с SPF нужно наносить на лицо круглогодично. 

После пляжного отдыха грамотная забота о коже лица и тела — возможность помочь покрову быстрее восстановить собственные защитные механизмы. Почему это важно — комментирует врач-косметолог, дерматолог, основательница клиники Cosmetology Dr.Teter, Софья Тетерь. 

Как кожа реагирует на солнечные лучи? 

После активного пребывания на солнце эпидермис нуждается не столько в успокаивающем уходе, сколько в полноценном восстановлении. Современная наука рассматривает ультрафиолет и как причину ожогов и как один из главных факторов преждевременного старения. Распространенный миф: если пребывание на солнце прошло бесследно для кожи — отсутствие красноты, ожогов, сухости, шелушений, — значит, УФ-лучи на нее не подействовали. На самом деле это заблуждение. «Загар — это ответ организма на повреждение, — отмечает дерматолог. — Под действием ультрафиолета клетки кожи получают повреждения ДНК, а меланоциты начинают активнее вырабатывать меланин. Его задача — защитить ее от дальнейшего воздействия солнечных лучей».

По словам Софьи Тетерь, ультрафиолет усиливает образование свободных радикалов, нарушает барьерные функции, ускоряет потерю влаги и запускает хроническое микровоспаление. Этот процесс сегодня связывают с термином inflammaging — воспалительным старением, которое постепенно приводит к появлению морщин, снижению упругости, нарушению пигментации и расширению сосудов.

Временное улучшение состояния жирной кожи после отпуска тоже может оказаться обманчивым. «Под действием солнца воспалительные элементы действительно становятся менее заметными, но спустя несколько недель многие сталкиваются с обратным эффектом, — предупреждает эксперт. — Из-за утолщения рогового слоя и изменения работы сальных желез высыпания нередко возвращаются с новой силой».

Почему важно не пренебрегать солнцезащитными средствами? 

Большинство людей воспринимают солнцезащитный крем исключительно как средство для пляжа. Между тем дерматологи все чаще называют его главным антивозрастным продуктом в ежедневном уходе. «Каждый эпизод незащищенного пребывания на солнце оставляет след, — поясняет специалист. — Даже если кожа не обгорела, повреждения клеток постепенно накапливаются. Именно поэтому до 80 % видимых возрастных изменений лица мы связываем не с естественным старением, а с хроническим воздействием ультрафиолета». 

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Солнцезащитный лосьон для лица и тела Shiseido, 2 745 ₽
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Солнцезащитный крем для лица Sesderma, 5 236 ₽
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Солнцезащитный стик для лица Clarins, 2 310 ₽
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Солнцезащитный увлажняющий спрей для лица и тела Topicrem, 1 688 ₽
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Солнцезащитный флюид для лица SVR, 3 762 ₽
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Солнцезащитный крем для лица KLAPP SKIN CARE SCIENCE, 5 356 ₽
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Солнцезащитный кушон d'Alba, 1 596 ₽
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Солнцезащитный флюид для лица, 1 924 ₽

После отпуска это правило становится еще важнее. Пока кожа восстанавливается, ей особенно необходима защита. Повторное воздействие ультрафиолета не дает клеткам завершить процессы регенерации и усиливает накопленные повреждения.

Что должно быть в косметичке? 

Когда речь заходит об уходе после загара, сразу вспоминаются средства с пометкой After Sun (после солнца). Однако важно обращать внимание не на название продукта, а на его состав. «Для начала необходимо восстановить защитный барьер кожи — он первым страдает после длительного пребывания на солнце», — подчеркивает Софья.

Для этого стоит выбирать средства с церамидами, скваланом и жирными кислотами. Эти компоненты помогают восполнить потерю собственных липидов, уменьшают сухость и возвращают коже чувство комфорта.

«Следующий пункт — уменьшить воспалительную реакцию, — продолжает дерматолог. — Помимо привычного алоэ вера рекомендую обратить внимание на центеллу азиатскую, эктоин, бета-глюкан, аллантоин, экстракт овса и соевые компоненты. Они помогают снизить чувствительность кожи и поддерживают процессы восстановления».  

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Успокаивающий гель для лица и тела PAYOT, 2 864 ₽
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Крем-гель для тела EAU THERMALE AVENE, 1 650 ₽
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Крем для тела Comfort zone, 5 080 ₽
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Гель для лица «Гельтек», 3 377 ₽
5/7
Успокаивающий спрей Uriage, 1 443 ₽
6/7
Лосьон для тела Alma K., 1 591 ₽
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Успокаивающий крем для лица Institut Esthederm, 6 832 ₽

Не следует пропускать шаг защиты от оксидативного стресса. После пребывания на солнце свободные радикалы продолжают повреждать клетки. В вечернем уходе особенно полезны средства с антиоксидантами — витамином С, витамином Е, феруловой кислотой, ресвератролом или экстрактом зеленого чая.

«И, конечно, коже необходимо интенсивное увлажнение, — добавляет специалист. — Хорошо работают формулы с гиалуроновой кислотой, глицерином, пантенолом и полиглутаминовой кислотой. Они помогают уменьшить потерю влаги и быстрее восстановить комфортное состояние эпидермиса».

Какие уходовые продукты не стоит использовать? 

В стремлении быстрее вернуть коже гладкость многие совершают одну и ту же ошибку — начинают активно использовать кислоты, ретинол или скрабы. Но в таком случае подобный уход способен лишь усилить раздражение.

«На несколько дней откажитесь от агрессивных эксфолиантов, ретиноидов, высоких концентраций кислот и других потенциально раздражающих компонентов, — предостерегает дерматолог. — Не лучшая идея — горячие ванны, сауны или любые процедуры, сопровождающиеся дополнительным перегревом кожи. Главная задача в этот период — не стимулировать обновление любой ценой, а дать коже возможность восстановить собственные защитные функции».

Бережное отношение к коже лица и тела после пребывания на солнце — это не только инвестиция в здоровье, но и превентивный метод от преждевременного старения. Правильно функционирующий кожный барьер, отсутствие воспалений и оксидативного стресса влияют на то, как кожный покров будет сохранять плотность, упругость и ровный тон на годы вперед. 

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