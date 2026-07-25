В нулевые, когда без бронзового оттенка кожи не обходилась ни одна законодательница трендов, фраза «загар — это вредно» воспринималась бы, мягко говоря, дико. Негласное правило того времени: минимальный уровень солнцезащиты, максимум времени на солнце и в солярии. Однако в 2020-х все иначе: уже несколько лет индустрия красоты активно диктует массам, что с точки зрения дерматологии загар никогда не был признаком здоровья, а крем с SPF нужно наносить на лицо круглогодично.



После пляжного отдыха грамотная забота о коже лица и тела — возможность помочь покрову быстрее восстановить собственные защитные механизмы. Почему это важно — комментирует врач-косметолог, дерматолог, основательница клиники Cosmetology Dr.Teter, Софья Тетерь.