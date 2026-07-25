В нулевые, когда без бронзового оттенка кожи не обходилась ни одна законодательница трендов, фраза «загар — это вредно» воспринималась бы, мягко говоря, дико. Негласное правило того времени: минимальный уровень солнцезащиты, максимум времени на солнце и в солярии. Однако в 2020-х все иначе: уже несколько лет индустрия красоты активно диктует массам, что с точки зрения дерматологии загар никогда не был признаком здоровья, а крем с SPF нужно наносить на лицо круглогодично.
После пляжного отдыха грамотная забота о коже лица и тела — возможность помочь покрову быстрее восстановить собственные защитные механизмы. Почему это важно — комментирует врач-косметолог, дерматолог, основательница клиники Cosmetology Dr.Teter, Софья Тетерь.
Как кожа реагирует на солнечные лучи?
После активного пребывания на солнце эпидермис нуждается не столько в успокаивающем уходе, сколько в полноценном восстановлении. Современная наука рассматривает ультрафиолет и как причину ожогов и как один из главных факторов преждевременного старения. Распространенный миф: если пребывание на солнце прошло бесследно для кожи — отсутствие красноты, ожогов, сухости, шелушений, — значит, УФ-лучи на нее не подействовали. На самом деле это заблуждение. «Загар — это ответ организма на повреждение, — отмечает дерматолог. — Под действием ультрафиолета клетки кожи получают повреждения ДНК, а меланоциты начинают активнее вырабатывать меланин. Его задача — защитить ее от дальнейшего воздействия солнечных лучей».
По словам Софьи Тетерь, ультрафиолет усиливает образование свободных радикалов, нарушает барьерные функции, ускоряет потерю влаги и запускает хроническое микровоспаление. Этот процесс сегодня связывают с термином inflammaging — воспалительным старением, которое постепенно приводит к появлению морщин, снижению упругости, нарушению пигментации и расширению сосудов.
Временное улучшение состояния жирной кожи после отпуска тоже может оказаться обманчивым. «Под действием солнца воспалительные элементы действительно становятся менее заметными, но спустя несколько недель многие сталкиваются с обратным эффектом, — предупреждает эксперт. — Из-за утолщения рогового слоя и изменения работы сальных желез высыпания нередко возвращаются с новой силой».
Почему важно не пренебрегать солнцезащитными средствами?
Большинство людей воспринимают солнцезащитный крем исключительно как средство для пляжа. Между тем дерматологи все чаще называют его главным антивозрастным продуктом в ежедневном уходе. «Каждый эпизод незащищенного пребывания на солнце оставляет след, — поясняет специалист. — Даже если кожа не обгорела, повреждения клеток постепенно накапливаются. Именно поэтому до 80 % видимых возрастных изменений лица мы связываем не с естественным старением, а с хроническим воздействием ультрафиолета».
После отпуска это правило становится еще важнее. Пока кожа восстанавливается, ей особенно необходима защита. Повторное воздействие ультрафиолета не дает клеткам завершить процессы регенерации и усиливает накопленные повреждения.
Что должно быть в косметичке?
Когда речь заходит об уходе после загара, сразу вспоминаются средства с пометкой After Sun (после солнца). Однако важно обращать внимание не на название продукта, а на его состав. «Для начала необходимо восстановить защитный барьер кожи — он первым страдает после длительного пребывания на солнце», — подчеркивает Софья.
Для этого стоит выбирать средства с церамидами, скваланом и жирными кислотами. Эти компоненты помогают восполнить потерю собственных липидов, уменьшают сухость и возвращают коже чувство комфорта.
«Следующий пункт — уменьшить воспалительную реакцию, — продолжает дерматолог. — Помимо привычного алоэ вера рекомендую обратить внимание на центеллу азиатскую, эктоин, бета-глюкан, аллантоин, экстракт овса и соевые компоненты. Они помогают снизить чувствительность кожи и поддерживают процессы восстановления».
Не следует пропускать шаг защиты от оксидативного стресса. После пребывания на солнце свободные радикалы продолжают повреждать клетки. В вечернем уходе особенно полезны средства с антиоксидантами — витамином С, витамином Е, феруловой кислотой, ресвератролом или экстрактом зеленого чая.
«И, конечно, коже необходимо интенсивное увлажнение, — добавляет специалист. — Хорошо работают формулы с гиалуроновой кислотой, глицерином, пантенолом и полиглутаминовой кислотой. Они помогают уменьшить потерю влаги и быстрее восстановить комфортное состояние эпидермиса».
Какие уходовые продукты не стоит использовать?
В стремлении быстрее вернуть коже гладкость многие совершают одну и ту же ошибку — начинают активно использовать кислоты, ретинол или скрабы. Но в таком случае подобный уход способен лишь усилить раздражение.
«На несколько дней откажитесь от агрессивных эксфолиантов, ретиноидов, высоких концентраций кислот и других потенциально раздражающих компонентов, — предостерегает дерматолог. — Не лучшая идея — горячие ванны, сауны или любые процедуры, сопровождающиеся дополнительным перегревом кожи. Главная задача в этот период — не стимулировать обновление любой ценой, а дать коже возможность восстановить собственные защитные функции».
Бережное отношение к коже лица и тела после пребывания на солнце — это не только инвестиция в здоровье, но и превентивный метод от преждевременного старения. Правильно функционирующий кожный барьер, отсутствие воспалений и оксидативного стресса влияют на то, как кожный покров будет сохранять плотность, упругость и ровный тон на годы вперед.