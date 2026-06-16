Красивые вещи

Приятно трогать, удобно использовать, уютно находиться: главные тренды интерьера

Афиша Daily
9 мин на чтение
Иллюстрация: Екатерина Полякова
Даже небольшая перестановка в квартире, кажется, способна немного свести с ума, не говоря уже о ремонте и крупных покупках. Ведь хочется, чтобы было и эстетично, и практично, и актуально. Изучили тренды интерьера 2026 года и рассказываем, на что стоит обратить внимание (и как их можно адаптировать под разный бюджет!).

Округлые формы 

Придать комнате более безмятежный вид помогут округлые формы. В концепцию расслабления и отдыха плавность вписывается куда лучше, чем острые углы. Это не значит, что нужно срочно менять стол, кровать и тумбочку привычного формата и окружать себя кругами и овалами, но по возможности стоит внедрить в традиционную геометрию пространства хотя бы один более обтекаемый силуэт. Так комната будет казаться просторнее, но не станет аляповатой.

Из более сложных, но изящных решений — арочные и округлые дверные проемы, которые, конечно, будут выглядеть очень фотогенично, но потребуют основательного ремонта и затрат. Из доступных вариантов, которые помогут быть в тренде и не разориться, — менее крупные предметы интерьера округлых форм, например светильники-облака и овальные зеркала.

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Кушетка Forest V2, 122 000 р.
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Потолочный светильник «Белое облако», 12 500 р.
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Зеркало с LED-подсветкой Defesto, 8799 р.
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Кресло Puff, 126 000 р.

Тактильные ощущения

Создать дома свою зону комфорта можно не только с помощью мягких округлых форм, но и благодаря фактурным предметам интерьера, к которым хочется прикоснуться. Вместо гладких (ни сучка ни задоринки) материалов в тренде оказываются менее совершенные и более выпуклые покрытия, нарочито не до конца обработанные или с живым природным рисунком.

Тактильность интересна и на ощупь, и визуально, — поэтому она станет тем самым ненавязчивым акцентом, привлекающим внимание, но не перегружающим пространство. Возвращаясь в такую комнату, захочется зарыться пальцами ног в ковер с высоким ворсом или оказаться в объятиях пушистого пледа.

При этом выраженные фактуры можно выбирать как нежные и расслабляющие, так и более грубоватые и неотесанные — и те и другие придают интерьеру свои эмоции. Хорошо они смотрятся и на контрасте: например, бархатистая обивка дивана или мягкий плед в сочетании с ребристым и шероховатым деревом журнального столика или прикроватной тумбы.

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Кресло MyChair Alpaca, 77 000 р.
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Журнальный стол Avocado Forest, 37 000 р.
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Ковер Bingo, 1290 р.
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Прикроватная тумба, 70 000 р.
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Плед с рукавами, 2799 р.
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Журнальный стол, 105 000 р.

Многофункциональная мебель

Помните, раньше мы старались продумывать, как разделить комнату на несколько зон, чтобы сперва спокойно поработать, а после отдохнуть? Теперь можно купить раскладную и модульную мебель, которая трансформирует помещение, освобождая или заполняя место. Ведь задач становится все больше — пространство, как и все наши планы, должно быть гибким, чтобы быстрее и легче найти решение в разных жизненных ситуациях вроде неожиданного визита родственников или перехода на удаленку.

Наглядный пример — раскладные столы, за которыми разместится и семья, и гости; компактные, но вместительные стеллажи, которые избавят от беспорядка по всей квартире; модульные диваны, элементы которых можно компоновать по своему усмотрению. Так и без покупки новой мебели можно каждую неделю немного обновлять интерьер!

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Журнальный столик «Страйпи», 104 000 р.
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Стеллаж 45º, рассчитать стоимость
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Диван Base, от 137 700 р.
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Раскладной стол «Бруно», 65 000 р.
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Многофункциональный пуф Pulse, от 31 000 р.
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Тайное зеркало Forest, 87 000 р.

Забота об экологии

Кажется, забота об экологии уже не воспринимается как нечто напрягающее и требующее больших усилий, теперь это практически база при выборе долгоиграющих покупок. В том числе и предметов интерьера — в тренде мебель из переработанных материалов и локальные компании, которые при производстве не забывают о своем влиянии на окружающую среду.

Пожалуй, один из самых ярких российских примеров такого подхода — мебель из переработанных лодок и кораблей Like Lodka. Судна 15 лет служили рыбакам в Индонезии, а после окончания срока эксплуатации превратились в шкаф, стол или фоторамку! Еще вдохновляющие примеры — напечатанная на 3D-принтере из переработанного пластика мебель от Eburet и экосветильники The Sarai, созданные по принципу безотходного производства из сучков и макушек деревьев.

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Светильник Candle Wood, 4900 р.
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Классический Eburet, 38 000 р.
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Фоторамка из корабельной древесины, 3780 р.
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Стеллаж из лодки, 67 990 р.

Вещи с историей

На самом деле этот тренд — отличный повод пообщаться с бабушкой и дедушкой и наведаться (может быть, даже вместе с ними!) на барахолки. Винтажные вещи и антиквариат, конечно, ценятся благодаря связанной с ними истории, однако есть риск поддаться желанию купить что-то необычное, но ненужное. 

Поэтому для начала стоит определиться с целями и функционалом. Вы действительно будете пользоваться антикварным французским комодом, аккуратно складывая туда вещи, или хотите привлечь внимание гостей? Во втором случае можно немного сэкономить бюджет (насколько это применимо к такой покупке, конечно) и ограничиться, например, более практичным предметом интерьера.

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Итальянский винтажный диван, 159 000 р.
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Антикварная ваза для фруктов и цветов, 28 000 р.
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Трельяж Claire, 97 000 р.
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Парные антикварные кашпо в виде лебедей, 32 000 р.
5/5
Антикварный французский комод в стиле Людовика XV, 92 000 р.

Домашний сад

Если не удается часто выбираться на природу, можно создать зеленый уголок прямо в квартире. Комнатные растения, кстати, могут стать и акцентами вместо пылящихся предметов интерьера, которые были куплены и давно забыты в углу.

Вроде бы приютить парочку цветов проще, чем сделать ремонт, но прежде все равно лучше свои желания соотнести с реальными возможностями: насколько вы готовы ухаживать за домашним садом? Если пока не очень уверены в своих силах, начните, например, с драцены или крассулы, которые не так прихотливы в быту и могут расти как при ярком рассеянном свете, так и в полутени. 

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Драцена, 3000 р.
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Лейка, 381 р.
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Бетонное кашпо с надписью, 1550 р.
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Крассула, 800 р.

Все, что захотите

Пожалуй, один из самых классных и долгожданных трендов: мир так устал гнаться за красивой картинкой, что теперь в тренде комфорт каждого человека. Ваш дом — ваша крепость, можно сделать все исключительно по своему желанию, потребностям и интересам.

Поэкспериментируйте с освещением: достаточно ли вам общего света, или стоит еще добавить рабочий и, например, акцентный, подчеркивающий определенный предмет интерьера? И вообще, какие предметы рассказывают о вас лучше и больше всего? Повесьте гирлянду-аффирмацию с важной для вас фразой или фотографии с друзьями, расставьте сувениры из разных стран или любимые виниловые диски, отправьте в полет вокруг светильников бумажных журавликов или прикрепите к зеркалу подбадривающие записки с пожеланиями — такие детали смогут поднять настроение и создать атмосферу дома не хуже, чем новая трендовая мебель.

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