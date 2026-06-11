Избавляемся от отеков (и сладкой газировки в рационе): как помочь организму пережить жару

Что происходит с организмом в жару
В жаркую погоду, как и во время физических нагрузок, организм начинает накапливать тепло — из-за этого температура тела повышается. Чтобы не перегреться, в организме запускается процесс терморегуляции: увеличиваются потери жидкости, усиливается потоотделение, расширяются кровеносные сосуды. Это помогает выводить тепло через кожу, но может затруднить циркуляцию крови обратно к сердцу. Больше всего от этого страдают ноги — застой жидкости в них приводит к отекам и чувству тяжести.
«Часто в летнее время, особенно к вечеру, появляется дискомфорт от ношения колец, а на ногах — следы от обуви или носков. Причиной этого может быть как сидячий образ жизни и избыток соли в рационе, так и воздействие высоких температур. Ощущение тяжести тоже зачастую связано с расширением сосудов, а также замедлением венозного оттока, обезвоживанием и перееданием тяжелой пищи».
Подобные отеки — нормальная реакция на тепло. Если они, как добавляет Коцаренко, появляются исключительно в жаркие дни, усиливаются к вечеру и уменьшаются после отдыха или спада жары, это чаще всего просто физиологическая реакция организма. Но если отеки выраженные, стойкие и сопровождаются болью, одышкой или повышением давления, это повод обратиться к специалисту: терапевту, эндокринологу или флебологу.
Почему в жару бывают отеки и чувство тяжести
«У большинства людей в жару естественным образом снижается аппетит. Это тоже нормальная физиологическая реакция: переваривание пищи, особенно жирной, требует дополнительных энергетических затрат и сопровождается выработкой тепла».
Зимой, например, происходит обратное: организм нуждается в большем количестве еды, чтобы согреться. Летом же многие могут отдавать предпочтение более простым и легким блюдам и продуктам. Это помогает чувствовать себя легче, однако, как отмечает экспертка, такой подход может подойти не всем. Все потому, что потребности организма не меняются даже в жару — для нормального функционирования ему все еще необходимы калории.
«Летом многие люди двигаются больше: занимаются спортом на открытом воздухе и активно проводят время, из-за этого их энергозатраты могут даже увеличиваться. Поэтому мнение, что „летом организму необходимо меньше еды“, не совсем верное, — объясняет Вита Коцаренко. — Что действительно чаще меняется летом — это потребность в жидкости. Из-за потоотделения организм теряет больше воды — эти потери важно регулярно восполнять».
Обезвоживание тоже может повлиять на снижение аппетита. При недостатке воды работа кишечника замедляется, а переваривание пищи ухудшается. Из-за обезвоживания также может появляться слабость и головокружение, сухость кожи и слизистых оболочек.
Принципы питания в жару
Ключевые правила, по словам нутрициолога, — поддерживать комфортное самочувствие, достаточную гидратацию и ориентироваться на сигналы голода и насыщения. Не существует продуктов, которые были бы противопоказаны здоровому человеку летом.
«Ошибочно считать, что жирная пища вредна в жару сама по себе. Жиры — важная часть рациона, независимо от сезона. Но очень объемные приемы пищи, особенно содержащие большое количество жиров и калорий, могут субъективно переноситься хуже. Так, после них может усиливаться ощущение тяжести, переполненности желудка и дискомфорта. Переваривание пищи сопровождается так называемым пищевым термогенезом — выработкой тепла организмом. Поэтому в жару многим людям комфортнее есть меньшими порциями и делать акцент на более легких сочетаниях продуктов (белок, овощи, фрукты)».
Если организм только теряет воду, процесс охлаждения проходит сложнее. При длительном пребывании на улице или физической активности это может негативно повлиять на организм.
Универсальной нормы по количеству жидкости не существует — для каждого человека объем будет свой. Ориентиром, как объясняет экспертка, может быть чувство жажды и светлый цвет мочи (если она ярко-желтая, организм может быть обезвожен).
В качестве напитков, помимо обычной воды, стоит выбирать зеленый или черный чай, а от алкоголя и черного крепкого кофе отказаться. Подойдут и другие несладкие напитки или минеральная вода.
Они, по словам Коцаренко, легко усваиваются и помогают поддержать гидратацию организма.
Особенно, добавляет экспертка, если организм склонен к отекам.
Интервалы между приемами пищи стоит сделать одинаковыми, например 5–6 часов.