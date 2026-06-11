Как выбрать самую модную футболку лета и с чем ее носить? Собрали более 20 вариантов

Это база: однотонные, свободные, яркие и пастельные
Белые и черные футболки придутся кстати всегда (поэтому советуем пополнить их запас на фестивале), но на лето в гардероб стоит добавить и несколько цветных вариантов.
Самые популярные оттенки в этом сезоне — помидорно-красный, лаймовый, нежно-розовый, морковный и приглушенный синий. А помимо классических свободных футболок, на пике популярности укороченные модели и классические поло.
С принтами
Самые актуальные направления — это гранжевые потертые принты и надписи, ретропринты с мультяшными героями и крупными лого, а также растительные и «съедобные» рисунки на футболках.
Свободные футболки с крупными принтами хорошо смотрятся с базовыми вещами вроде льняных брюк или джинсов, но могут стать и частью вечернего образа — например, с бельевой юбкой или костюмными брюками и жакетом.
Лимитированные коллекции
Футболки из специальных коллекций, которые можно найти только на «ФутболкаФест».
Например, бренд Tom Tailor, известный универсальным дизайном и знаменитым немецким качеством, представил специальную коллекцию футболок из 100%-ного хлопка с ироничными принтами, позволяющими заявить о своем настроении без лишних слов. Никакого визуального шума и громких лозунгов — только чистый силуэт, выверенная посадка и короткая фраза, задающая тон всему образу.
Не обошлось и без эксклюзивных коллабораций. Специально к «ФутболкаФест» и 45-летию группы «Кино» бренд Marco di Radi выпустил лимитированную капсулу с портретами Виктора Цоя, концертными фото и всем известными текстами песен.
Еще одна коллаборация — с онлайн-кинотеатром Okko. В ее основе — раскадровки сериалов «Аутсорс» с Иваном Янковским, «Встать на ноги» с Гошей Куценко, «Мамонты» с Юрием Стояновым и «Трасса» с Кариной Разумовской.
Рингеры и беби-футболки
Рингеры — это футболки с контрастной окантовкой ворота и рукавов. Модель появилась в 1950-е годы и была частью спортивной униформы, а пару десятков лет спустя полюбилась контркультурщикам, богеме и со временем всем остальным. В последний раз на пике популярности рингеры были в конце 1990-х и начале 2000-х, а в 2026 году вновь вернулись.
Беби-футболки — еще один хит 2000-х, который вернулся в модные чарты спустя 20 лет. Эта модель отличается приталенным силуэтом и кроем по фигуре, часто это облегающие и укороченные футболки с совсем короткими рукавами или без них.
С чем носить футболку этим летом
Атласная мини или миди пастельного оттенка плюс микрофутболка, яркая или, наоборот, гранжевая темная, с надписями или «съедобным» принтом. Мужской вариант — свободные джинсовые шорты по колено плюс льняная или хлопковая рубашка поверх футболки.
Свободные короткие микрошорты с ярким принтом плюс расслабляющая футболка белого или серого цвета и панамка, чтобы не напекло голову.
Они вернулись! Обтягивающие капри из тонкой костюмной ткани этим летом повсюду. Носим по примеру образов из сериалов 2000-х — со спортивной футболкой, мюлями на небольшом каблуке и летней сумкой, например плетеной или из рафии.
Классика 1990-х — сочетание лонгслива и контрастной оверсайз-футболки — вновь актуальна. Этим летом дизайнеры предлагают сочетание однотонной футболки (надевается сверху) и полосатого лонгслива. Добавьте сюда джинсы и замшевые кроссовки на тонкой подошве, главный обувной хит этого лета, и фестивальный лук готов.
О фестивале
Модный фестиваль «ФутболкаФест» проходит с 11 по 28 июня. В универмагах «Стокманн» и онлайн собраны сотни брендов со всего мира и тысячи моделей футболок — от базовых до самых трендовых. Кроме внушительной подборки обещают акции и выгодные предложения: например, скидку 30% на футболки и поло бренда Tom Tailor, акцию «три по цене двух» при покупке футболок Marco di Radi и стильные бейсболки в подарок при покупке от трех футболок любых брендов.
** Акция «3 футболки по цене 2» действует с 11 по 14 июня 2026 года при покупке базовых футболок из 100%-ного хлопка от бренда Marco di Radi по полной цене. Скидка 30% на футболки и поло Tom Tailor действует с 11 по 28 июня 2026 года. Акция «Бейсболка в подарок» действует с 11 по 28 июня 2026 года.