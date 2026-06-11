Как выбрать самую модную футболку лета и с чем ее носить? Собрали более 20 вариантов

Рингеры — это футболки с контрастной окантовкой ворота и рукавов. Модель появилась в 1950-е годы и была частью спортивной униформы, а пару десятков лет спустя полюбилась контркультурщикам, богеме и со временем всем остальным. В последний раз на пике популярности рингеры были в конце 1990-х и начале 2000-х, а в 2026 году вновь вернулись.