Отрезали челки и радуемся (но по утрам страдаем): редакция рассказывает о новых стрижках

«Я люблю эксперименты с волосами. Мне не нравятся ровные срезы, обычно выбираю каскадные стрижки, челки-шторки. Обожаю объемные укладки в стиле восьмидесятых и девяностых, всегда вдохновлял образ Памелы Андерсон. Но совсем коротко челку я давно уже не отрезала — первый такой опыт за много лет. Честно, меня раздразнили тренды в соцсетях, где девушки как раз просили стрижку как у Памелы или Синди Кроуфорд.
Сейчас челка уже начала отрастать, хочу снова ее вернуть, тем более впереди весна и лето — дурацких шапок, портящих укладку, не будет еще долго.
Я шла не в салон, а к конкретному мастеру Валерии (@1valerya1). Ее мне порекомендовали подруги, сразу три из нас стали счастливыми обладательницами челок. У стилистки я еще получила консультацию: раздражало, что волосы всегда выглядели сухими, хотя я перепробовала тысячу разных средств. Специалистка предложила мне новые: от шампуней до несмываемого ухода, и эти рекомендации сработали, качество волос значительно улучшилось.
Еще в салоне меня научили укладывать челку. До этого были сложности, к тому же я ленивая, не любила тратить время на укладку. А челка обязывает.
Теперь укладываюсь так: на мокрые волосы наношу средство для объема и термозащиту. Перехожу к челке, поочередно вытягиваю ее назад и вперед, чтобы приподнять, а потом уже разбираюсь с оставшейся длиной. Если спешу, просто наклоняюсь и просушиваю волосы. А если есть время — большим брашингом потихоньку вытягиваю пряди вбок. Сейчас хожу с челкой уже два месяца — приноровилась, да и процесс не такой сложный, как мне казалось. Еще из-за того, что более-менее регулярно начала волосы укладывать, техника стала лучше.
Но на самом деле челка нормально смотрится даже без укладки — из-за того, что она все-таки удлиненная и уходит в основной массив волос».
Кому пойдет челка-шторка, а кому нет?
«Это самая универсальная челка. Она круто корректирует лицо: прячет высокий лоб и смягчает острые скулы или тяжелый подбородок. Подойдет всем, кто хочет освежить образ, не меняя длину волос. Но стоит задуматься, если у вас очень низкий лоб — такая челка может сделать лицо визуально слишком маленьким. Также она не очень дружит с мелкими кудряшками, их придется постоянно выпрямлять».
Как ее укладывать?
«Все проще, чем кажется. Вам нужны фен и круглая расческа (брашинг).
Главный секрет: сушите челку, накручивая ее от лица к затылку.
Чтобы укладка держалась весь день, брызните на корни немного текстурайзера».
Можно ли подстричь самой дома?
«Честный совет: лучше не надо. На видео в соцсетях это выглядит легко: крутанул, отрезал, и готово. Но на деле одно неверное движение — и вы будете два месяца закалывать ее невидимками. Мастер сделает правильные слои, чтобы челка сама распадалась по бокам и красиво отрастала».
Почему она так популярна в 2026-м?
«Сейчас в моде небрежная роскошь. Нам надоели идеальные, зализанные прически. Челка-шторка — это привет из 90-х, образ супермоделей тех лет. Она создает эффект, будто вы только что проснулись, слегка взъерошили волосы и сразу выглядите на миллион. Это стильно, удобно и очень женственно».
«Я спонтанно решила отрезать челку: захотелось освежить стрижку. В целом она меня устраивает, а зачем ломать то, что хорошо работает, правда? Поэтому решила попробовать удлиненную челку: не такая радикальная перемена, и можно потестить, каково быть рабом утренней сушки головы и сражений с феном.
Сражения пока продвигаются с переменным успехом — челка выигрывает. У меня стекловидные, непористые волосы, которые плохо поддаются укладке и не очень держат объем при любом раскладе.
Мне нравится укладываться феном-щеткой: волосы ровные и красиво подкручиваются на концах, при желании можно заморочиться с переключением температуры и добиться некоторого объема. Если хочется более фигурной прически, перед сушкой брызгаю на волосы спрей для укладки. Объема он не придает, но держит волну.
Челку сушу по-разному. Пробовала бигуди, но получается бухгалтерия. На фене-щетке большой диаметр, и он просто вытягивает волосы, никакого кокетства. Пока в хорошие дни лучше всего работает браш без каких-либо средств. Для верности можно сбрызнуть сухим шампунем, так волосы будут выглядеть посвежее. А вот для реанимации грязной головы сухой шампунь, как правило, бесполезен: волосы выглядят чище, но какой в этом толк, если объем безвозвратно утерян?»
«Я на протяжении нескольких лет периодически отрезаю челку, но останавливаюсь на ее удлиненной версии, которую можно прятать за уши в те дни, когда лень заниматься укладкой. А тут насмотрелась на девчонок: одна за другой решились на обновление стрижки, причем именно оставляя короткие прядки посередине лба. Ну и я побежала! Как только первый весенний лучик упал на лицо, захотелось чего-то новенького.
Опасалась, что мне такой вариант противопоказан: вдруг с высоким лбом вообще не смотрится? В салоне сначала сделали классическую шторку, по которой стало понятно, что и центральные прядки можно подрезать. Выбегала из салона довольная!
Даже покупка специальной 35-миллиметровой круглой щетки не помогла — то ли я неправильно ее держу, то ли не туда тяну волосы, то ли нужна насадка на фен. Та самая идеальная волна упорно не получается. Но в целом вроде приноровилась, выглядит прилично!
На корни челки брызгаю спрей для объема, на длину наношу мультифункциональный спрей для гладкости и плотности, сушу сначала по сторонам, а потом вытягиваю по центру самые короткие прядки.
Ну и известный лайфхак: когда торопишься, удобно отдельно мыть челку, убирая остальные волосы в хвост, — тотальная иллюзия чистой головы. А на крайняк можно и сухим шампунем сбрызнуть».
«Я решилась на челку, потому что это крайне низкобюджетное привнесение нового в жизнь… А в случае фиаско ошибка сама исправится за месяц-полтора.
Не жалею вообще. Во-первых, мне идет. Во-вторых, у меня есть дерматилломанский прикол — я могу сдирать любую неровность на коже, когда нервничаю, и у меня всегда особенно страдал лоб. Из-за того, что теперь на лбу челка, которую не хочется салить руками, я меньше трогаю лицо, кожа стала лучше. Бесплатно!
Сначала перекладываю волосы по сторонам и сушу сбоку, потом встряхиваю центральные пряди, поддавая воздух сверху. Всё.
Раньше пользовалась текстурайзером для объема, иначе я похожа на мышь.
Минусы:
— текстурайзер не самая дешевая штука;
— он сушит волосы.
Челка эту проблему решает: мне нравится как выглядят пропорции лица, но при этом не надо тратиться на дополнительные средства для объема и увлажнения волос».