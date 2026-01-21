Любил искусство, катал собак на джете, переодел мир в красное: главные факты о Валентино

В своей речи Валентино часто смешивал итальянский со словами и выражениями на английском и французском. Язык Мольера стал для Гаравани вторым родным после того, как он перебрался во Францию. В 18 лет Валентино отправился учиться в Париж, а вскоре устроился в ателье Жана Дессе. Сегодня имя Дессе помнят только специалисты, но в послевоенные годы он считался важным представителем модной индустрии, одевал звезд и королевских особ. Позднее Валентино работал у Ги Лароша. Гаравани прожил во Франции десять лет, прежде чем решился вернуться в родную Италию и открыть модный дом. Но, Франция осталась в его сердце и творчестве.