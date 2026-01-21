Любил искусство, катал собак на джете, переодел мир в красное: главные факты о Валентино

Валентино и кино
Валентино Гаравани был близок к миру кино, и даже имя получил в честь актера Рудольфа Валентино. Гаравани родился в 1932 году, к тому моменту легенда немого кинематографа уже шесть лет как пребывал в могиле, но мать будущего дизайнера Тереса де Бьяджи оставалась поклонницей таланта Валентино. Годы спустя Гаравани отдал дань памяти Рудольфу – в 1994 году он создал костюмы для оперы, основанной на жизни артиста.
«Как и большинство детей своей эпохи Валентино был очарован кинематографом. В раннем детстве он смотрел итальянские фильмы, но в его подростковые годы, то есть к середине сороковых, в Италию хлынули голливудские ленты тридцатых годов – Золотого века Голливуда. Кинотеатры Италии заполнили лица Греты Гарбо, Джуди Гарленд, Джоан Кроуфорд, Бетт Дэвис. Эти потрясающие по уровню красоты и блеска картины потрясли творческого молодого человека».
Валентино Гаравани оставил след в истории кино: звезды носили его платья на ковровых дорожках и в кадре. Самый легендарный момент на счету Аниты Экберг: в шедевре Федерико Феллини «Сладкая жизнь» она купается в фонтане Треви в платье Valentino.
Валентино и тяжелый люкс
Еще ребенком дизайнер понял, что не может без роскоши. В 13 лет он просил мать сшить ему ботинки на заказ. «Валентино исполнилось 13 лет в 1945 году. Сами понимаете, насколько это сложное время для Италии, да и для всей Европы», – объясняет Тим Ильясов. Семья Гаравани не была бедной, но и назвать родителей Валентино миллионерами нельзя. Поэтому подобная просьба поставила мать и отца в тупик, но они любили сына и согласились.
В течение многих лет Валентино признавал исключительно ручные стежки и эксклюзивную работу, поэтому долго не запускал линию прет-а-порте. Ему нравились дорогие машины, а в середине восьмидесятых Гаравани придумал дизайн люксового автомобиля Lincoln Continental Valentino Edition. Он скупал историческую недвижимость, включая виллу на Аппиевой дороге в Риме и старинный замок неподалеку от Парижа, построенный французским королем Людовиком XIII. На ремонт и содержание резиденций Валентино тратил сумасшедшие суммы. Впрочем, точные цифры предпочитал не называть. «Единственное, что у меня получается по-настоящему хорошо, – шить платья и декорировать дома», – шутил Гаравани.
Валентино и искусство
Валентино удалось собрать большую искусства, включающую работы Пабло Пикассо, Фрэнсиса Бэкона, Энди Уорхола и Жана-Мишеля Баскии. Особенно дизайнер ценил Баскию, с которым был лично знаком. «Из всех современных художников, он наиболее ярко использует цвет. Баския всегда восхищал меня», – говорил Гаравани. В 2006 году Валентино использовал элементы картин Баскии в качестве принтов для осенней коллекции. Это был его способ проявить уважение к памяти великого художника.
Валентино и его маленькие друзья
Если вечным спутником Ива Сен-Лорана был бульдог по кличке «Мужик» (после смерти одного «Мужика» появлялся новый, с тем же именем), то Валентино окружали мопсы. В фильме «Последний император», выпущенном в 2008 году, он признается в том, что коллекции для него уже не так важны, то ли дело питомцы…
Обычно с Гаравани жили и путешествовали пять – шесть мопсов. Их быту можно позавидовать: животные летали на частных джетах и нередко передвигались на отдельном автомобиле. Валентино настолько любил собак, что даже одну из линеек одежды назвал «Оливер» – по кличке умершего питомца. Этикетку украшал портрет мопса.
Валентино и Франция
В своей речи Валентино часто смешивал итальянский со словами и выражениями на английском и французском. Язык Мольера стал для Гаравани вторым родным после того, как он перебрался во Францию. В 18 лет Валентино отправился учиться в Париж, а вскоре устроился в ателье Жана Дессе. Сегодня имя Дессе помнят только специалисты, но в послевоенные годы он считался важным представителем модной индустрии, одевал звезд и королевских особ. Позднее Валентино работал у Ги Лароша. Гаравани прожил во Франции десять лет, прежде чем решился вернуться в родную Италию и открыть модный дом. Но, Франция осталась в его сердце и творчестве.
«Валентино был фанатом красоты, оказавшись в Риме он начал эту красоту пестовать, и у него получилось нечто особенное. С одной стороны у дизайнера был опыт Парижской Высокой моды, с другой – понимание того, как нужно выглядеть в итальянском духе. Так получился коктейль из французского haute couture и итальянской la bella figura.
Понятие la bella figura имеет много смыслов. Это и необходимость держать лицо, и быть уместно одетым, и вести себя определенным образом. Валентино объединил haute couture, la bella figura с собственной любовь к роскоши и величием Рима. Так сложился дух бренда Valentino».
Валентино и красный
Красный – цвет, с которым в первую очередь ассоциируется творчество Валентино. Модный дом даже зарегистрировал свой уникальный оттенок в системе Pantone. «Красный пришел из барселонской оперы. Не уточняется, какой именно спектакль посетил дизайнер, но именно там он увидел на сцене артистов в монохромных красных костюмах. Валентино был настолько вдохновлен, что в первую же коллекцию включил несколько красных платьев», – говорит Тим Ильясов. Наибольшую известность получила модель Fiesta: вариации этого наряда появляются в коллекциях Valentino с 1959 года по сей день.
Валентино и знаменитости
Валентино вдохновляли актрисы. В числе первых муз Тим Ильясов называет звезду итальянского кинематографа середины XX века Сильвану Пампанини. Наряду с Софи Лорен и Джиной Лоллобриджидой она была одной из экранных богинь, обладающих фигурой «песочные часы», и идеально смотрелась в нарядах молодого дизайнера.
Среди друзей Валентино была Элизабет Тейлор. Они познакомился в начале шестидесятых, когда легенда Голливуда прибыла в Италию ради съемок «Клеопатры». Знаменитость получила приглашение на премьеру картины «Спартак» и выбрала для мероприятия белое платье Valentino. Фотографии Тейлор в элегантном наряде, танцующей с Кирком Дугласом, облетели мир.
В 1964 году Валентино познакомился со всемогущим главным редактором американского Vogue Дианой Вриланд. Она тут же нарекла его гением и ввела в элитарные круги. Окончательно Гаравани закрепился в статусе международной звезды благодаря большой греческой свадьбе. В 1968 году Джекки Кеннеди надела лаконичное кремовое платье Valentino с кружевом для бракосочетания с Аристотелем Онассисом.
Валентино и бизнес
Грандиозным успехом в модной индустрии Валентино обязан не только таланту, но и бизнес-жилке своего друга Джанкарло Джаметти. Историю знакомства мужчины рассказали в документальном фильме «Последний император»: летом 1960 года они случайно разговорились в римском кафе. Джаметти учился на архитектора, но вскоре бросил университет, чтобы заниматься делами нового модного дома. Несмотря на юный возраст (Джанкарло не было и двадцати), он продемонстрировал умение сводить дебет с кредитом и планировать стратегию развития марки. Джаметти помог Гаравани прийти к успеху, их партнерство продолжалось всю жизнь Валентино.
Валентино и его наследие
В девяностые Валентино Гаравани пребывал в статусе абсолютной и недосягаемой легенды итальянской моды. В то время он наглядно демонстрировал свое отношение к сиюминутным трендам: дизайнеру не нравились гранж, минимализм, унисекс. Он продолжал воспевать элегантность вне времени, при этом постоянно развиваясь.
По словам Тима Ильясова, в коллекциях девяностых Гаравани тяготел к большей сексуальности и графичности. Например, весенне-летний показ 1993 года он посвятил Африке и использовал этнические элементы в одежде и аксессуарах.
«Валентино стремился к тому, чтобы его вещи не принадлежали этому или любому другому сезону, они должны быть актуальны всегда. Очень показательна история с Джулией Робертс. В 2001 году она получила «Оскар» в платье Valentino, созданном за девять лет до того. Платье на Робертс не находилось в рамках актуальных тенденций начала нулевых, но актриса выглядела сногсшибательно, а этот выход считается одним из лучших в истории красных ковровых дорожек».
В 2008 году Валентино официально попрощался с миром моды и ушел из бренда на творческую пенсию. Он переезжал из одной роскошной резиденции в другую, много путешествовал, продолжал собирать и начал выставлять искусство. На момент смерти Гаравани было 93 года, и про него точно можно сказать, что человек достойно прожил свою la dolce vita.
У руля бреда Valentino сегодня стоит Алессандро Микеле. Сам Валентино хвалил последователя за смелость и оригинальность, но пока сложно сказать, куда марка двинется в ближайшие годы. Микеле занял кресло в 2024-м и выпустил всего две коллекции. Тем не менее, наследие Валентино живет, и у него явно есть будущее.
Как одеться в стиле Валентино
Платья Valentino могут себе позволить лишь избранные, но мы выбрали 7 вещей в оттенках красного, позволяющих прикоснуться к эстетике и любимому цвету дизайнера.