Новый год-2026

Мясной букет, сертификаты, «Тройка» на год: 25 подарков, которые вы еще успеваете купить

Откладывали покупку подарков до последнего, а теперь с грустью смотрите на сроки доставок с маркетплейсов? Знаем, бывали там. Поэтому предлагаем 25 отличных подарков, которые еще можно ухватить в офлайн-магазинах — московских и петербургских.

Футболка Underdog, 6000 p.

Для любимого джим-бро. Пусть в зале все знают, где ваш друг закрывает углеводное окно после тренировок.

Мясной букет, 4800 р.

Кто сказал, что букет — это просто красиво? Если это мясной букет, то еще и вкусно. В охапке сырокопченые колбасы, которые можно есть все новогодние праздники. На маркетплейсах букет заявлен как подарок для мужчин, но тут мы готовы поспорить.

Сертификат на массаж, от 3000 р.

© Hans Neleman/Getty Images

После закрытия новогодних дедлайнов каждому из нас нужно расслабиться. Многие массажные студии продают сертификаты: XSize,  «Ляг.Спиной», Element и не только. Проверьте, есть ли эта опция у массажных салонов неподалеку от дома или работы адресата подарка.

Серебряное колье-чокер «Королева драмы», 10 990 р.

Сумрачное колье из несколько цепочек отлично разбавит повседневные образы и легко будет сочетаться с другими украшениями. А еще этот чокер подойдет как сестре-альтушке, так и любимой бабушке.

Сумка Bilingua Ladies, 1950 p.

Единственный клуб, в который немедленно хочется вступить.

Кружка Wolee, 2990 p.

Минималистичная кофейная кружка, которую так и хочется подарить друллеге: добавить эстетики вашим сплетням за чашкой кофе.

Микросумка Liars, 1500 p.

Петербуржцы, ваш выход: до Москвы подарок не поспеет к празднику, а вы можете купить в шоуруме на Гороховой или Кирочной. Внутрь поместятся ключи или карточка — а больше для праздного фланирования по заснеженному городу на новогодних каникулах и не нужно.

Набор дрипов, 1400 р.

Петербуржцы, снова ваш выход: самые очаровательные дрипы ждут вас в кофейне Luco.

Сертификат на мастер-класс по тафтингу «Хмечно», 6200 р. 

Хорошая возможность разнообразить совместный досуг. Дарите бести сертификат на мастер-класс по изготовлению коврика, созданию помады или керамики. А главное — отправляйтесь туда вместе!

Подарочный сертификат «Красного карандаша», от 500 р.

Творческому другу можно подарить сертификат в «Красный карандаш» или «Передвижник»: здесь все еще самый большой выбор инструментов для рисования, лепки и прочего ручного труда.

Карта «Тройка» с оплатой за год, 22 650 р.

Поистине роскошный подарок для друга, который активно пользуется общественным транспортом. Вариант для петербуржцев — заряженная карта «Подорожник».

Шарф с перчатками Paloma Wool, 22 600 p.

Для друга, который вечно забывает перчатки в такси, автобусе или на стуле в кафе: с шарфоперчатками проститься будет сложнее.

Кружка с конем «Антон тут рядом», 1900 р.

Кружка из инклюзивной керамической мастерской фонда «Антон тут рядом» — с символом года и достаточно большая (400 мл), чтобы заваривать в ней утренний кофе перед работой.

Икра стерляди зернистая «Раскат», 4890 р.

Главная новогодняя имба. Дорого? Да! Роскошно? Да! Дарить любимой бести вместе со свежим багетом и брикетом масла.

Браслет Medea, 28 970 p.

Массивный браслет поддерживает тренд на конфетно-дофаминовые украшения. Понравится подружке, которая пятнадцать лет назад фанатела от чармов Pandora.

Подарочная карта кинотеатра «Художественный», от 3000 р.

Отличный подарок тому, кто уже прожужжал вам все уши про «Зверополис-2», «Умри, моя любовь» или «Сентиментальную ценность».

Гирлянда, 720 р.

Достаточно хороший способ выразить благодарность своему руководителю за продуктивную работу в уходящем году.

Мыло Patissoncha, 1800 p.

Самое трогательное мыло: подарок-напоминание для друга, с которым теперь живете в разных странах.

Пазл Eleméntal, 3800 p.

Чтобы вы провели все праздники вместе с друзьями, собирая пазлы и планируя совместное путешествие куда-нибудь в теплые края.

Футболка Escapist, 2000 р.

Мерч московского бара, который сразу сообщит окружающим, что получатель уважает бильярд, лагер и немного ностальгирует по millennial optimism era.

Блюдо Bitossi, 5900 p.

Парадное блюдо и намек другу, что вам нужно собираться чаще.

Цветочная подписка, от 16 000 р.

Четыре доставки трогательных и нежных букетов, которые помогут приблизить наступление весны (ну или просто пережить эту серую хмарь за окном).

Набор для шелкографии Friend & Function, 7800 р.

Для рукодельницы, которая не очень-то жалует зимние забавы вроде катаний на «ватрушке» и поездок за город, а вот засесть дома за созданием чего-то красивого всегда готова.

Подарочный сертификат «Подписных изданий», от 500 р.

Бессрочный сертификат, который можно потратить на самую интересную подборку современной литературы. Жаль, что на булочки в «Подписных» он не распространяется.

Подарочный сертификат фотоателье UU, от 7500 р.

Необычный новый опыт — селф-фотосессия перед большим зеркалом. Можно фотографироваться одному, позвать друзей или даже привести питомцев — в UU ждут всех.

