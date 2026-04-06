«Чистое сердце» создан в 2011 году в Дагестане и помогает социально незащищенным слоям общества и нуждающимся в срочной и постоянной помощи: обездоленным и больным детям, инвалидам, пенсионерам и пожилым людям, малоимущим семьям и другим. Из-за наводнения в фонде запустили срочный сбор на 5 млн рублей для жителей Дагестана. Кроме того, деньги собирают и для жителей поселка Мамедкала Дербентского района, который оказался полностью затоплен после прорыва дамбы.