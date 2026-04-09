Библиотека хорошего инвестора: от Фишера до Льюиса

Грамотному инвестору мало чисел и графиков. Это дело требует знания психологии, истории, человеческого характера и много чего еще. Эксперт по инвестициям собрал для «Афиши Daily» одиннадцать книг, которые помогут разобраться в устройстве рынков с нуля или углубить уже имеющееся понимание.
Антон Соловьев
Инвестиционный консультант брокера «ВТБ Мои Инвестиции»

«Фондовый рынок открывает инвесторам широкие возможности для управления капиталом и достижения финансовых целей. Но у него есть свои внутренние особенности и законы, которые важно понимать. Чтобы избежать распространённых ошибок и инвестировать увереннее, полезно не только разобраться в теории, но и учиться на реальных историях людей, которые работают на рынке десятилетиями».

«Восхождение денег» Ниала Фергюсона

Финансовая история человечества от Медичи до деривативов

Знаменитый британский историк прослеживает финансовую историю мира, объясняя и события новейшего времени: популистскую реакцию, последовавшую за кризисом 2008 года, торговые войны между Китаем и Америкой, появление биткоина. Каждая глава посвящена конкретному аспекту финансов: рынку облигаций, фондовому рынку, ипотеке.

Антон Соловьев: «Книга в популярной форме рассказывает историю развития финансовых институтов — от первых банков и бирж до современных деривативов и кризисов, показывая, как деньги формировали ход мировой истории. Она прекрасно объясняет, как и для чего действительно создавались и предназначены основные финансовые инструменты».

Corpus, перевод А.Коляндра, И.Файбисовича

«Подлые рынки и мозг ящера» Терри Бернхэма

Как инстинкты мешают нам зарабатывать

Терри Бернхэм — профессор экономики Гарвардской школы экономики, он получил степень MBA в Массачусетском технологическом институте, а также окончил магистратуру по компьютерным технологиям и бакалавриат в области биофизики в Мичиганском университете. В книге Бернхэм предлагает применить новую науку иррациональности к личным инвестициям, раскрывая биологические причины иррационального поведения человека.

Антон Соловьев: «Автор объясняет, как иррациональное поведение и древние инстинкты инвесторов порождают мании, паники и крахи, и как использовать это понимание для более осознанной торговли и инвестиций. Книга поможет инвесторам понять и взять под контроль свои эмоции и психологические искажения, а также подскажет, как увидеть инвестиционные возможности на рынке, который находится под влиянием эмоций других инвесторов».

«Альпина Паблишер», перевод А.Заякина

«Метод Питера Линча. Стратегия и тактика индивидуального инвестора» Питера Линча

Как обычный человек может обыграть профессионалов

Американский финансист и инвестор Питер Линч тринадцать лет руководил инвестиционным фондом Fidelity Magellan Fund, превратив его в лучший инвестфонд в мире. В книге он рассказывает, как простой здравый смысл и наблюдательность помогают обыгрывать профессионалов с Уолл-стрит.

Антон Соловьев: «Это практическое руководство по отбору акций и построению портфеля, где легендарный управляющий рассказывает, как частный инвестор может находить недооцененные компании и обыгрывать рынок, опираясь на здравый смысл и личные наблюдения. Отличная книга, которая показывает, как непрофессиональный инвестор может успешно инвестировать на фондовом рынке».

«Альпина Паблишер», перевод В.Ионова

«Рыночные циклы. Как выявлять и использовать закономерности для успешного инвестирования» Говарда Маркса

Учебник распознавания рыночных циклов

Говард Маркс — сопредседатель и соучредитель инвестиционной фирмы Oaktree Capital Management, под управлением которой находятся активы на сумму более 120 млрд. долларов. За десятилетия карьеры он спрогнозировал несколько крупных биржевых пузырей, в том числе пузырь доткомов, и описал метод, который ему в этом помог.

Антон Соловьев: «Маркс раскрывает природу экономических и рыночных циклов и учит распознавать фазу цикла, чтобы принимать более взвешенные инвестиционные решения и снижать риск. Циклы — одни из самых мощных природных сил на рынке, и без понимания их функционирования инвестор может случайно пойти против ураганного ветра».

«Альпина PRO», перевод А.Гришина

«Когда гений терпит поражение. Взлет и падение компании Long-Term Capital Management» Роджера Ловенстайна

Как нобелевские лауреаты чуть не обрушили мировые рынки

Роджер Ловенстайн — американский финансовый журналист и писатель, более десяти лет проработавший в Wall Street Journal; его перу принадлежат шесть книг, три из которых стали бестселлерами New York Times. Здесь он по горячим следам восстанавливает историю создания и краха хедж-фонда LTCM, под управлением которого в лучшие времена находилось более 100 млрд долларов.

Антон Соловьев: «Драматическая история хедж‑фонда LTCM, созданного нобелевскими лауреатами, показывающая, как сочетание высокой задолженности, чрезмерной уверенности и редких рыночных шоков привело к одному из крупнейших финансовых крахов конца XX века. Книга о том, как российский кризис 1998 года чуть не разрушил западную финансовую систему».

«Олимп-Бизнес», перевод А.Калинина

«Обыкновенные акции и необыкновенные доходы» Филипа Фишера

Классика фундаментального инвестирования

Филип Фишер занимался акциями всю сознательную жизнь, а его карьера длилась семьдесят четыре года. Он был в числе первых создателей идеи «инвестирования в рост», которого журнал Morningstar называл одним из величайших специалистов отрасли всех времен. Уоррен Баффетт познакомился с Фишером после прочтения этой книги и назвал ее одной из лучших по инвестированию.

Антон Соловьев: «Классика фундаментального инвестирования, где Фишер описывает свой подход к выбору компаний роста, опираясь на глубокий анализ бизнеса и метод сбора информации от инсайдеров отрасли. Книга о том, какие признаки есть у акций, которые могут дать феноменальную доходность на длинном горизонте».

«Альпина Паблишер», перевод А.Исаенко

«Маги рынка» Джека Швагера

Лучшие трейдеры мира о том, как они это делают

Джек Швагер — признанный отраслевой эксперт по фьючерсам и хедж-фондам, двадцать два года проработавший директором по исследованиям фьючерсов в ведущих фирмах Уолл-стрит. В книге «Маги рынка» Швагер собрал интервью с легендарными трейдерами восьмидесятых.

Антон Соловьев: «Сборник интервью с легендарными трейдерами, в котором раскрываются их подходы к анализу рынка, управлению риском и психологии торговли, демонстрируя, что к успеху ведут разные, но дисциплинированные стратегии».

«Бомбора», перевод А.Волкова, К.Горшкова, И.Самотаева

«Новые маги рынка» Джека Швагера

Следующее поколение великих трейдеров

Продолжение «Магов рынка» — на этот раз с другим составом героев и акцентом на то, как изменились рынки и торговые стратегии в новую эпоху, и что объединяет великих трейдеров.

Антон Соловьев: «Продолжение серии интервью с выдающимися трейдерами, показывающее эволюцию торговых систем и подчеркивающее важность адаптивности, самоконтроля и управления капиталом на современных рынках. В этой книге другие лучшие трейдеры мира делятся своим опытом».

«Бомбора», перевод А Шматова

«Биржа. Игра на деньги» Адама Смита

Психология рынка от другого Адама Смита

Под псевдонимом «Адам Смит» скрывался Джордж Гудмен — успешный инвестор, финансовый журналист и телеведущий, который первым начал объяснять сложные концепции доступным языком. Уоррен Баффетт и нобелевский лауреат Пол Самуэльсон признали книгу инвестиционной классикой.

Антон Соловьев: «Сборник историй и эссе о спекулянтах и биржевой психологии, демонстрирующий, как жадность, страх и азарт влияют на решения участников рынка и конечные результаты торговли. Помогает посмотреть на себя со стороны и совершать меньше ошибок на рынке».

«Альпина Паблишер», перевод М.Вершовского

«Покер лжецов: Откровения с Уолл-стрит» Майкла Льюиса

Внутренняя кухня инвестиционных банков

Финансовый журналист Майкл Льюис — автор «Большой игры на понижение», экранизированной Адамом МакКеем. «Покер лжецов» — его дебютная книга, полуавтобиографический рассказ о работе трейдером в Salomon Brothers, банке, который в середине восьмидесятых был крупнейшим в мире.

Антон Соловьев: «Автобиографичная история облигационного трейдера на Уолл‑стрит восьмидесятых, раскрывающая циничную внутреннюю кухню инвестиционных банков через ироничный взгляд автора. Просто очень интересно написанная книга, основанная на реальных событиях».

«Олимп-Бизнес», перевод Б.Пинскера

«Иррациональный оптимизм. Как безрассудное поведение управляет рынками» Роберта Шиллера

Почему пузыри надуваются и лопаются

Роберт Шиллер — профессор Йельского университета, лауреат Нобелевской премии по экономике 2013 года за предсказание цен на фондовом рынке. В 1996 году его исследования настолько встревожили главу ФРС Алана Гринспена, что тот предупредил страну об опасности «иррационального оптимизма», а в 2000 году рынок рухнул, подтвердив прогнозы Шиллера.

Антон Соловьев: «Шиллер исследует пузыри на финансовых рынках и показывает, как массовая психология, популярные истории и эмоции инвесторов запускают циклы перегрева и последующих обвалов».

«Альпина Паблишер», перевод Е.Калугина
