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«Внезапно» Русукэ Хамагути выйдет в мировой прокат 25 ноября

Афиша Daily
2 мин на чтение
Фото: Neon

Кинокомпания Neon объявила, что новая работа режиссера «Сядь за руль моей машины» Русукэ Хамагути — «Внезапно» — выйдет в ограниченный мировой прокат 25 ноября.

Мировая премьера состоялась в мае на Каннском кинофестивале в основном конкурсе. В материале «Афиши Daily» кинокритики оценилифильм в среднем на 7,7 из 10. Исполнительницы главных ролей Виржини Эфира и Тао Окамото получили приз фестиваля как лучшие актрисы.

Фильм рассказывает о дружбе двух женщин: Мари-Лу — француженки, учившейся в Японии и руководительницы дома престарелых, и Мари — театрального режиссера из Японии, учившейся в Сорбонне. Мари-Лу попадает на спектакль Мари и задает ей вопрос — так начинается их дружба. Тогда же Мари впервые признается, что у нее рак и дни сочтены.

Съемки проходили летом 2025 года в Париже и Киото. Хамагути вдохновлялся сборником писем философа Макико Мияно и медицинского антрополога Махо Исоно. В письмах Мияно, боровшаяся с метастатическим раком молочной железы, и ее подруга размышляли о жизни, болезни и смерти.

Видео: Neon

Предыдущий фильм Хамагути «Зло не существует» вышел в российский прокат 16 мая 2024 года. Сценарий режиссер написал в соавторстве с композиторкой Эико Исибаси, работавшей с ним над «Сядь за руль моей машины». Она также написала музыку для «Внезапно». Премьера «Зла не существует» прошла в Венеции, где фильм получил Гран-при жюри и премию ФИПРЕССИ.

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