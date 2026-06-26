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На Тверской улице в Москве закроется магазин-ресторан «Армения»

Афиша Daily
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Фото: «Яндекс Карты»

На месте магазина-ресторана «Армения» на Тверской улице в Москве откроется «Вкусвилл», утверждают телеграм-каналы «Тверской Live» и «Патриаршие».

Пресс-служба «Вкусвилла» подтвердила «Афише Daily» информацию. Магазин продуктовой сети начнет работать в июле.  В нем также будет зона кафе.

Гастроном «Армения» открылся в Москве в 1952 году под управлением Министерства торговли Армянской ССР. В нем продавали традиционные товары республики — сыры, сухофрукты, коньяка, чурчхелу и другие. В 1992 году помещение перешло в собственность правительства Москвы. В 2006–2010 годах в помещении проводилась реконструкция, после чего «Армения» вновь заработала как торговый зал и ресторан национальной кухни.

Ранее в июне Россельхознадзор запретил ввоз всей подкарантинной продукции из Армении. Под запрет также подпадает транзит такой продукции через территорию России в государства — члены Евразийского экономического союза.
 

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