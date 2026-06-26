Четверо мужчин пересекли Тихий океан на весельной лодке без мотора и парусов

Участники Row West Pacific познакомились в соцсетях и решились отправится в совместное путешествие. Их путь начался 2 мая из Вашингтона. По словам Грега Андерсона, после нескольких недель в океане путешествие начало напоминать «День сурка»: «Одни и те же волны, одни и те же условия, одни и те же страдания».