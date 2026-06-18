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«ПИКовые дамы», живая музыка и фото на террасе: как прошло препати Пикника Афиши x Сбер

Афиша Daily
3 мин на чтение
Фото: компания «Афиша»

17 июня на террасе московского ресторана Rizz прошла закрытая вечеринка в честь предстоящего Пикника Афиши x Сбер. Гости фотографировались на веранде с панорамой Москвы, слушали акустику, танцевали под диджей-сеты и выясняли, кто такие «неофолк-тян».

Ивент-директор «Афиши» и генеральный продюсер Пикника Афиши х Сбер Яков Трахман поприветствовал гостей и напомнил, что московский фестиваль пройдет уже 20 июня в «Коломенском».
 

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© Компания «Афиша»
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© Компания «Афиша»

Главным событием вечера стал паблик-ток «Охота на представителей городских типажей». Модераторами выступили редактор «Афиши Daily» и автор телеграм-канала «Субкультура Шура» Шура Богачева и шеф-редактор издания Леша Горбаш.

В дискуссии поучаствовали гендиректор Didenok Team Пейзулла Магомедов, блогер Суад Муратович, представитель объединения «Хоумис» Костя Береза и ведущая проекта «ТусаНаТусе», журналистка Крис. 

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© Компания «Афиша»
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© Компания «Афиша»
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© Компания «Афиша»
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© Компания «Афиша»

Спикеры обсудили эволюцию городских субкультур и типажей — от «усачей с карабинами» до «ПИКовых дам» — и поговорили о том, зачем люди продолжают делить друг друга на типажи.

Оказалось, такое деление — не просто способ упростить реальность, но и попытка найти общий язык в мире, где ориентиры постоянно меняются. Для брендов ярлыки – навигатор по аудитории, для самих носителей – возможность увидеть себя со стороны, иногда с иронией, иногда с неожиданным узнаванием.

Музыкальную программу открыли диджей-сеты Антона Савенко и Romey. Позже перед гостями выступили Jazzbe, kochneva, Собачий Lie, Хацкевич и Vacka с акустическими сетами. Завершилось препати диджей-сетом блогера Платона Горохова.
 

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© Компания «Афиша»
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© Компания «Афиша»

Гости также пробовали лимитированную комбучу со вкусом малины и базилика от Symbiotica и «Сварщицы Екатерины» и фотографировались на тематической фотозоне «Перекресток Select» в виде большой продуктовой корзины с готовыми блюдами.

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© Компания «Афиша»
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© Компания «Афиша»
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© Компания «Афиша»

Пикник Афиши x Сбер — один из главных музыкальных фестивалей лета. В этот раз он пройдет 20 июня в Москве и 8 августа в Петербурге. В лайнапе заявлены более 50 артистов, среди хедлайнеров — Feduk, Slava Marlow, Zoloto, ЛСП, Сергей Бобунец из «Смысловых галлюцинаций», OG Buda и Mayot. Зрителей ждет первое за 28 лет выступление группы «Браво» и Валерия Сюткина, а еще большой камбэк дуэта Мальбэк х Сюзанна. Специальным гостем на московском «Пикнике» станет Дмитрий Маликов.

Пикник Афиши х Сбер. Москва
Концерт / 20 июня
Подробнее на Афише
Пикник Афиши x Сбер. Санкт-Петербург
Концерт / 8 августа
Подробнее на Афише
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