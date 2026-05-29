Звезда «Клона» пережила четыре ненужных операций в ожидании правильного диагноза

Фото: franfreduzeski

Бразильская актриса Франсиэли Фредузески, известная по роли Беты в сериале «Клон», рассказала, что врачи годами не могли поставить ей верный диагноз. Медики отправили артистку на четыре ненужные операции, написал портал Terra.

Фредузески поделилась, что в 2018 году у нее появились первые симптомы заболевания. Женщина посетила 27 врачей, прошла многочисленные обследования, но ни один из специалистов не смог понять, что с ней.

«Мне дважды делали операцию на позвоночнике. Мне делали ненужные операции на ягодицах и плечах. Меня постоянно оперировали», — вспомнила актриса.

В конечном итоге оказалось, что Франсиэли столкнулась с фибромиалгией. Болезнь вызывала у нее боль по всему телу, преимущественно в мышцах и сухожилиях, а также усталость, нарушения сна, тревожность, проблемы с памятью и депрессию.

Фредузески рассказала свою историю, чтобы привлечь большее внимание к фибромиалгии и другим «невидимым» заболеваниям. Так называют недуги, которые не заметны в физическом образе человека, но осложняют его жизнь.

Символом таких заболеваний стал подсолнух. Пациенты с «невидимыми» болезнями часто носят значок в виде этого цветка. Франсиэли поделилась, что раньше стеснялась носить значок из-за страха осуждения. Но затем артистка поняла, что люди все равно осуждают ее, когда она пользуется льготами для людей с особенностями здоровья.

«Я каждую неделю летаю одним рейсом и пользуюсь приоритетной очередью. Мня каждый раз осуждают. Вот, например, в прошлые выходные, когда я возвращалась из Куритибы, я встала в приоритетную очередь — и одна женщина сказала мне: „Вам не кажется, что вы слишком молоды для этого?“. Я ответила: „Я действительно молоды, но у меня фибримиалгия“», — сказала актриса.

