С 1 июня россиян могут оштрафовать за разговор по мобильному телефону на автозаправках

Фото: Joshua Rawson-Harris/Unsplash

В России с 1 июня водителям могут отказать в обслуживании или внести в черный список за разговор по телефону на АЗС вне салона автомобиля. Об этом ТАСС сообщила адвокат, управляющий партнер адвокатского бюро «Гребнева и партнеры» Ирина Гребнева.

С начала лета МЧС и топливные операторы ужесточают противопожарные правила работы заправочных станций. Возле топливных колонок теперь запрещено пользоваться телефонами вне автомобиля — это может спровоцировать случайную искру и пожар. Исключение: оплата по QR-коду на терминале.

«На сегодняшний день нет отдельной статьи административной ответственности за эти нарушения, однако надо учитывать, что автозаправочные станции — это частная территория, и они вправе отказать в обслуживании, то есть не включить колонку, аннулировать оплату или потребовать освободить территорию, внести в черный список», — отметила Гребнева.

Она добавила, что автомобилисту также могут вызвать полицию, если сотрудники автозаправки посчитают поведение нарушителя угрозой безопасности. В этом случае уже сотрудники правоохранительных органов сами определят, каким будет состав административного правонарушения.

