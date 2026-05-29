С 1 июня россиян могут оштрафовать за разговор по мобильному телефону на автозаправках

В России с 1 июня водителям могут отказать в обслуживании или внести в черный список за разговор по телефону на АЗС вне салона автомобиля. Об этом ТАСС сообщила адвокат, управляющий партнер адвокатского бюро «Гребнева и партнеры» Ирина Гребнева.