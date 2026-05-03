Рядом с «Москвой-Сити» появится новая набережная

Напротив делового центра «Москва-Сити» в столице построят новую набережную. Об этом говорится в телеграм-канале мэра Сергея Собянина.



Она пройдет от моста Академика Королева до здания театра «Мастерская П. Н. Фоменко». Длина достигнет 2,5 километра.



На объекте планируются две смотровые площадки над водой и амфитеатр у реки возле театра, а также разметка для велосипедистов и места для отдыха. Вдоль берега установят парголы со скамейками. Строительство собираются завершить уже в этом году. Часть участка — от моста Академика Королева до жилого комплекса «Береговой» — уже доступна для пешеходов.

