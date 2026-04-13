В Москве в пятый раз пройдет ярмарка современного искусства |catalog|
В Москве пройдет пятый выпуск ярмарки современного искусства |catalog|

Афиша Daily
Фото: пресс-служба ярмарки |catalog|

Пятый выпуск ярмарки современного искусства |catalog| пройдет с 16 по 19 ап-
реля 2026 года в Москве. Об этом «Афише Daily» рассказали в пресс-службе мероприятия.

Участие в ярмарке примут более 55 российских галерей, среди которых pop/off/art, Галерея Марины Гисич, Галерея Anna Nova, Галерея «Триумф», Галерея Люмьер, КГалерея / KGallery, а—с—t—р—а, Галерея 11.12, ПиранезиЛаб, Галерея Джессика и другие. Площадкой вновь станет жилой квартал «Золотой» на Софийской набережной. Билеты доступны на «Афише».  

Мероприятие инициировано и организовано галеристами Александром Шаровым (11.12), Дмитрием Ханкиным (Галерея «Триумф»), Алиной Крюковой (а—с—t—р—а), основателем ЦСИ Винзавод Софьей Троценко проводится при поддержке Ассоциации галерей. Основная цель |catalog| — развитие российского арт-рынка, повышение его прозрачности и формирование стабильного ярмарочного цикла. 

«Пятый выпуск ярмарки |catalog| строится вокруг формулы: вес + размер + хрупкость = ценность. Ценность произведения не возникает сама по себе —
ее формирует галерея. Именно галерея выстраивает образ художника, ведет диалог с музеями, организует резиденции, издает книги и каталоги. Эта ра-
бота создает основу для развития художественной среды, но часто остается невидимой. В юбилейном выпуске |catalog| сосредоточится на этом измерении: роль галереи как механизма формирования ценности станет сквозной темой дискуссионной и событийной программы», — говорится в анонсе мероприятия.

Концепция пятого выпуска создана командой newnow — проектом современ-
ных художников Марго Макаровой и Ули Савич, работающих на стыке дисцип-
лин и экспериментирующих с формами художественных высказываний.

Новым проектом 2026 года станет старт программы поддержки инициатив
галерей: |с| — след. Для нее выберут две институции: галерея,
которая наиболее интересно экспозиционно проявилась на пятом выпуске ярмарки, и галерея, которая своей программной деятельностью создала значимое для всех событие либо запустила позитивные изменения в развитии индустрии за последние полгода. Победителей определят по результатам голосования галерей-участниц ярмарки. 

География события выходит за пределы Москвы: посетителям представят работы из Петербурга, Казани, Нижнего Новгорода, Воронежа, Калуги, Уфы, Владивостока. Среди них будут произведения Михаила Рогинского, Ольги Чернышевой, Саши Фроловой, Владимира Куприянова, Андрея Бартенева, Игоря Макаревича, Ивана В. Ненашева, Якова Хомича, Александры Гарт и многих других.

Ярмарка современного искусства |catalog|
Выставка в Москве / до 19 апреля
Подробнее на Афише
Расскажите друзьям