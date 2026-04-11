Dyson выпустила карманный вентилятор

Фото: Dyson

Dyson выпустила карманный вентилятор HushJet Mini Cool. Он доступен на сайте бренда. 

Согласно описанию, вентилятор обеспечивает бесшумное охлаждение тела во время жары. Устройство подает направленный поток воздуха со скоростью до 25 метров в секунду. Всего он оснащен пятью скоростями вращения и режимом boost. Мотор разгоняется до 65 тыс. оборотов в минуту. Вес девайса — около 200 граммов.

Вентилятор заряжается через разъем USB-C. Его можно также носить с док-станцией на шее. Батарея может работать до шести часов без подзарядки.

Новинка уже доступна в США. Ее стоимость — 99 долларов (около 7 600 рублей). 

Источник: Dyson

Недавно стало известно, что прибыль Dyson в 2024 году сократилась  на 47% — до 561 млн фунтов. Основными причинами спада стали замедление экономического роста, снижение потребительской уверенности и колебания валютных курсов. Генеральный директор Ханно Кирнер описал 2024 год для компании как «сложный, но необходимый период трансформации». 

