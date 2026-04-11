Dyson выпустила карманный вентилятор HushJet Mini Cool. Он доступен на сайте бренда.



Согласно описанию, вентилятор обеспечивает бесшумное охлаждение тела во время жары. Устройство подает направленный поток воздуха со скоростью до 25 метров в секунду. Всего он оснащен пятью скоростями вращения и режимом boost. Мотор разгоняется до 65 тыс. оборотов в минуту. Вес девайса — около 200 граммов.



Вентилятор заряжается через разъем USB-C. Его можно также носить с док-станцией на шее. Батарея может работать до шести часов без подзарядки.



Новинка уже доступна в США. Ее стоимость — 99 долларов (около 7 600 рублей).