Google выпустила обновление для Chrome, представив режим вертикального отображения вкладок. Об этом говорится на сайте компании.



Для того, чтобы его включить, нужно щелкнуть правой кнопкой мыши по панели вкладок и выбрать «Показать вертикально». «Вы сможете просматривать заголовки страниц целиком и легко управлять группами вкладок, даже если их количество достигает двузначных цифр. Такой формат идеально подходит для многозадачности, экономя ваше время и гарантируя, что вы никогда не потеряете вкладку», — написала команда Google.