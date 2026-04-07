Суд отправил рэпера Lil Nas X на психиатрическое лечение после нападения на полицейских

Фото: lilnasx

Суд отправил рэпера Lil Nas X на психиатрическое лечение по итогам рассмотрения дела о нападении на полицейских. Об этом написал Rolling Stone.

Судья Алан Шнайдер посчитал, что действия музыканта «нетипичны для его обычного поведения». Поскольку у Lil Nas X диагностировано биполярное расстройство, его дело могут закрыть, если он будет соблюдать закон и лечиться в течение двух лет.

«При лечении ему становится значительно лучше, и обществу от этого тоже лучше», — подчеркнул Шнайдар, отметив, что артист (его настоящее имя — Монтеро Хилл) «кажется, чувствует себя очень хорошо» на сегодняшний день.

Рэперу запретили владеть оружием в течение грядущих двух лет и угрожать применением насилия. По словам адвоката Lil Nas X, тот уже добровольно поступил в лечебницу The Meadows в Аризоне — там он два месяца находился в стационаре.

Сейчас музыкант еженедельно посещает психотерапевта и каждые три месяца — психиатра. Он признался, что «очень благодарен» суду за принятое решение и сейчас «просто плывет по течению жизни».

Хилла арестовали после того, как прохожий снял видео, на котором артист идет по дороге ранним утром 21 августа 2025 года. Музыкант был одет лишь в нижнее белье. Полицейские попытались задержать его, после чего он нанес травмы троим из них. ЗА сопротивление представителю власти и нанесение телесных повреждений Lil Nas X грозило до пяти лет тюрьмы.

