В США снимут мини-сериал про Джеффри Эпштейна

Sony Pictures Television разрабатывает мини-сериал про Джеффри Эпштейна, пишет Variety. Если проект найдет поддержку и выйдет на экраны, это будет первый сериал о деле Эпштейна, отмечает издание.



Проект будет основан на книге «Извращение правосудия: история Джеффри Эпштейна» Джули К.Браун — журналистки издания Miami Herald, которая привлекла внимание к Эпштейну и его преступлениям. Ее сыграет Лора Дерн.

Шэрон Хоффман («Миссис Америка», «Карточный домик») напишет сценарий и выступит в качестве исполнительного продюсера и сошоураннера вместе с Эйлин Майерс («Мастера секса»).



В книге Браун повествуется о ее многолетнем расследовании, в ходе которого были выявлены 80 пострадавших и которое привело к арестам Эпштейна и Гислейн Максвелл. Создатели сериала говорят, что в нем расскажут о «взрывном репортаже репортера-расследователя, разоблачающего секретную сделку о признании вины между Эпштейном и федеральными прокурорами».



Судебное разбирательство против миллиардера Джеффри Эпштейна началось в 2005 году. Тогда его обвинили в сексуализированном насилии над несовершеннолетними. В 2008 году бизнесмен, которому грозил пожизненный срок, признал вину и получил всего 13 месяцев заключения. Это вызвало скандал в мировых СМИ, которые писали, что Эпштейн смог уйти от наказания, потому что обеспечивал несовершеннолетними девушками политиков и селебрити.