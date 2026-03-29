Россияне смогут увидеть Венеру и Юпитер 9 июня

9 июня ожидается самое красивое соединение планет. В этот день Венера и Юпитер окажутся менее чем в двух градусах друг от друга, рассказал РИА «Новостям» научный сотрудник физико-астрономического отдела ГМИК имени Циолковского Александр Алексеев. «Это явление можно будет увидеть невооруженным глазом в течение двух часов после захода солнца в западной части неба», — добавил он.
Алексеев отметил, что планеты должно быть видно и в городе, и за городом. За небесными светилами можно будет наблюдать с помощью бинокля.
28 февраля россияне могли увидеть парад планет. В нем участвовали все планеты, кроме Марса.