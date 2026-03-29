Россияне смогут увидеть Венеру и Юпитер 9 июня

В СПЧ заявили, что есть «высокая вероятность» восстановления работы Telegram в России
В России предлагают ввести самозапрет на компьютерные игры
Австрия планирует запретить соцсети для детей до 14 лет
Скандал вокруг Чаппелл Роан и дочери Джуда Лоу раздули боты
Бритни Спирс впервые высказалась после ареста за вождение в нетрезвом виде
Дженсен Эклс раскрыл подробности приквела «Пацанов»
В Европе неизвестные угнали грузовик с 12 тоннами батончиков KitKat
В Австралии в городе Карнарвон небо стало красным из‑за пылевой бури
В начале апреля в Москве и Подмосковье будет очень теплая погода
В России будут проводить консультирование по мотивации на рождение детей
Рианна дала показания по делу о нападении на ее особняк
Канье Уэст выпустил 12-й альбом «Bully» и клип на совместный трек с Трэвисом Скоттом
В Махачкале ввели режим ЧС из‑за наводнения
Средняя продолжительность жизни в России превысила 73 года
Спецвыпуск «Ханны Монтаны» за 3 дня посмотрели 6,3 млн человек — это рекорд для Disney+
Исследование: менее половины россиян отключаются от рабочих чатов на период отпуска
Появился первый кадр финала «Благих знамений»
Дилан О’Брайен и Хадсон Уильямс сыграют в комедийном триллере «Аппарат»
Трейлер сериала «Гарри Поттер» стал самым просматриваемым в истории HBO и HBO Max
Пит Дэвидсон, Пол Уолтер Хаузер и Камила Мендес сыграют в фильме о мафиози Томми Карате
Антонио Бандерас рассказал, что продюсеры пророчили ему только роли злодеев из‑за его национальности
Том Фелтон дал советы исполнителю роли Драко Малфоя из нового «Гарри Поттера» от HBO
Юные актеры из нового сериала про Гарри Поттера впервые вышли на красную дорожку
Власти Москвы подали иск к сети «Вкусно — и точка» на 413 млн рублей
72-летняя фанатка BTS из Кирова съездила в Южную Корею на концерт группы
Химеш Пател снимется с Даниель Дедуайлер в новых «Секретных материалах»
Электросамокаты «Яндекса» начали собирать на заводе «Москвич»
Сценарист «Века Адалин» откроет студию микродрам

Россияне смогут увидеть Венеру и Юпитер 9 июня

Афиша Daily
1 мин на чтение
Фото: Blair Fraser/Unsplash

9 июня ожидается самое красивое соединение планет. В этот день Венера и Юпитер окажутся менее чем в двух градусах друг от друга, рассказал РИА «Новостям» научный сотрудник физико-астрономического отдела ГМИК имени Циолковского Александр Алексеев. «Это явление можно будет увидеть невооруженным глазом в течение двух часов после захода солнца в западной части неба», — добавил он.

Алексеев отметил, что планеты должно быть видно и в городе, и за городом. За небесными светилами можно будет наблюдать с помощью бинокля.

28 февраля россияне могли увидеть парад планет. В нем участвовали все планеты, кроме Марса.

Расскажите друзьям