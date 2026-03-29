В России предлагают ввести самозапрет на компьютерные игры

В России предложили расширить механизм самозапретов на новые сферы, включая компьютерные игры. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на первого зампреда комитета Госдумы по контролю Дмитрия Гусева.
По мнению парламентария, сегодня видеоигры становятся серьезной проблемой и формой зависимости, с которой сложно справиться самостоятельно.
В России с 2025 года действует возможность самозапрета на кредиты, а с 1 сентября 2026 года заработает функция самозапрета на азартные игры. Гусев считает, что этот механизм востребован, и перечень самозапретов может быть расширен.
«Если человек не может самостоятельно отказаться от того, что его разрушает — будь то азартные игры, алкоголь или другие зависимости, — государство должно дать ему инструмент для защиты самого себя. Самозапрет — как раз такой механизм», — отметил депутат.