Трейлер нового «Человека-паука» первый в истории собрал более 1 млрд просмотров

Трейлер фильма «Человек-паук: Совершенно новый день» с Томом Холландом в главной роли стал первым в истории трейлером, преодолевшим отметку в 1,1 млрд просмотров.
Ранее, за первые сутки, трейлер собрал 718,6 млн просмотров, побив предыдущий рекорд, который принадлежал трейлеру «Дэдпула и Росомахи» (365 млн просмотров).
На сегодняшний день ролик «Совершенно нового дня» занимает первое место по просмотрам не только среди фильмов, но и среди видеоигр, обойдя дебют трейлера GTA VI.
Премьера самого фильма запланирована на 31 июля. Это первое появление Тома Холланда в образе супергероя после «Нет пути домой», который собрал в мировом прокате 1,9 млрд долларов.
Трейлер раскрыл ряд ключевых деталей сюжета. Питер Паркер обретает органические веб-шутеры, что может быть симптомом мутации, а сцена на Бруклинском мосту, где герой выбирается из кокона, отсылает к комиксной арке «The Other», где Питер переживает мистическое перерождение и получает новые способности.
Брюс Бэннер, не узнающий Питера после заклинания Доктора Стрэнджа, предупреждает героя об опасности мутации ДНК. В ролике появились Каратель, Скорпион, Бумеранг, Тарантул и ниндзя из клана Руки. Еще зрители заметили Сэди Синк в капюшоне. По слухам, она играет Джин Грей.