«Игра в кальмара» стал самым популярным у россиян сериалом в 2025 году

Компания «Медиалогия» опубликовала рейтинг самых популярных сериалов у россиян по итогам 2025 года. Подборку составили на основе спроса по данным поисковых систем, просмотрам на ТВ и онлайн и социальному отклику.
На первом месте оказался «Игра в кальмара». Второе место занял «Очень странные дела», а третью — российский сериал «След». В топ-10 также вошли «Папины дочки», «Универ», «Ландыши», «Зимородок», «Аутсорс», «Первый отдел» и «Фишер».
В январе стало известно, что создатель «Игры в кальмара» запустит для Netflix новый сериал «Дилер» («The Dealer»). В центре сюжета окажется опытная дилерша в казино по имени Гон Хва. Ее планы на свадьбу внезапно рушатся из-за мошенничества с жильем. Девушка оказывается вынуждена окунуться в криминальный мир, чтобы применить там свои способности в азартных играх ― и все-таки дойти до алтаря.