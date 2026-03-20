СМИ: Чака Норриса госпитализировали на Гавайях

Лерчек обратилась в СК с просьбой проверить следователя, который не разрешил ей посетить врача

Фото: @im__lu_

Валерия Чекалина (Лерчек) попросила главу СК Александра Бастрыкина проверить действия следователя, якобы не позволившего ей посетить врача во время домашнего ареста. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на документ, который имеется в распоряжении СМИ.

Девушка отмечает, что ей не разрешили обратиться в больницу с жалобами на боли в области живота. «Всего <…> было заявлено более десяти ходатайств <…> о разрешении выезда к врачу», — говорится в документе. К нему приложили выписной эпикриз из НМИЦ онкологии имени Блохина, а также хронологическую справку о действиях следователя и руководителя группы по уголовному делу.

8 марта стало известно, что у Лерчек диагностировали рак желудка. По словам бойфренда Валерии Луиса Сквиччиарини, у нее рак с метастазами в легких.

Онкологическое заболевание обнаружили вскоре после того, как Лерчек родила четвертого ребенка — сына от Сквиччиарини. Ребенок здоров. По словам его отца, медиков обеспокоило состояние плаценты женщины.

Сквиччиарини поделился, что позвонки Чекалиной начали разрушаться, и девушке провели операцию на позвоночнике. 14 марта Валерия начала химиотерапию, 16 марта — лучевую. По словам адвокатов, Лерчек потеряла зрение на правом глазу из‑за поражения костей черепа.

В октябре 2024 года в отношении блогерши завели уголовное дело о переводе в ОАЭ более 251 млн рублей с использованием подложных документов. С тех пор она была под домашним арестом. 16 марта Гагаринский районный суд Москвы приостановил рассмотрение уголовного дела Чекалиной. Меру пресечения изменили на запрет определенных действий.

