В Кинокампусе Киностудии Горького пройдут бесплатные пробные мастер-классы для детей и подростков

В Кинокампусе Киностудии Горького 20 и 27 марта состоятся бесплатные пробные мастер-классы для детей и подростков.



Их проведут по популярным творческим направлениям: озвучивание и дубляж, актерское мастерство, кинопроизводство, создание комиксов и цифровая иллюстрация. Участники смогут попробовать себя в разных кинопрофессиях, поработать в профессиональной студии звукозаписи и создать собственные проекты.



Для родителей приготовят презентации программ, где они получат возможность пообщаться с действующими специалистами индустрии. Вход по предварительной регистрации.



20 марта на занятии «Озвучивание и дубляж» ребят 12-13 лет ждут подготовительные упражнения и практика в профессиональной студии звукозаписи, а затем — групповая озвучка фрагмента фильма или мультфильма. В 19:15 состоится аналогичный мастер-класс для подростков от 14 лет.