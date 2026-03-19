Таннер Хейген, Эбби Райдер Фортсон и Максвелл Дженкинс получили главные роли в сериале по «Скуби-Ду»

Элайджа Вуд выступит с DJ-сетом в честь 25-летия первого фильма «Властелин колец»
На Чукотке началась самая протяженная гонка на оленьих упряжках
Смолов признал вину по делу о драке в «Кофемании» и выплатил потерпевшему миллион рублей
Александр Овечкин забросил 999-ю шайбу в НХЛ с учетом плей-офф
Джейсон Бейтман снимет криминальный триллер «Смех додо» с Вуди Харрельсоном Сэмом Рокуэллом
Создатели «Белого лотоса» рассказали о 18 актерах, которые появятся в четвертом сезоне
Расселл Кроу тренирует Дэниела МакФерсона в трейлере фильма «Бой со зверем»
В Великобритании художник представил выставку скульптур, помещающихся в угольное ушко
Джейн Фонда сыграет главную роль в экранизации «Корреспондента»
Вэла Килмера «воскресят» с помощью ИИ для фильма «Глубоко, как могила»
Православная Пасха в 2026 году: какого числа, как отмечать, традиции праздника
В Москве загорелся ресторан «Страна, которой нет»
В британском городе установили так много мемориальных скамеек, что их запретили
Мадонна снимется в сериале «Киностудия». Это будет ее первая роль за 24 года
Визит к косметологу обходится россиянкам в среднем в 8197 рублей
Россиянам в 2026 году на 90% реже стали выдавать многократные шенгенские визы
Появился тизер нового фантастического сериала «Радар»
В Сургуте пройдет чемпионат по поеданию хинкали на скорость
В России женщин, которые не планируют рожать, хотят направлять к психологу
Появился дебютный трейлер «Человека-паука: Совершенно новый день».
Зендая надела на премьеру фильма «Вот это драма!» платье, которое носила на «Оскаре» в 2015 году
Басту в байопике о рэпере сыграет Слава Копейкин
В Москве вырос спрос на стационарные телефоны
За сутки Telegram заблокировал 100 тыс. групп и каналов
На майских праздниках в российских кинотеатрах не будут показывать зарубежные фильмы
Оливия Дин, Charli XCX и Lorde станут хедлайнерами фестиваля Lollapalooza 2026
Аналитики зафиксировали рост интереса к книгам — первоисточникам лауреатов «Оскара» после премии
Джон Гальяно будет разрабатывать коллекции для Zara

Таннер Хейген, Эбби Райдер Фортсон и Максвелл Дженкинс получили главные роли в сериале по «Скуби-Ду»

Фото: Максвелл Дженкинс/«Кинопоиск»

Netflix нашел исполнителей главных ролей в сериале по «Скуби-Ду». Таннер Хаген ( «Больница Питт») сыграет Шэгги, Эбби Райдер Фортсон («Ты здесь, Бог? Это я, Маргарет») исполнит роль Велмы, а Максвелл Дженкинс («Затерянные в космосе») утвержден на роль Фреда Джонса, пишет Deadline.

Они присоединятся к Маккенне Грейс, которая получила роль Дафны. Дата премьеры пока не называется.

Проект выпустит стриминговый сервис Netflix. В него войдут восемь эпизодов, в которых представят современную интерпретацию популярных историй о команде под названием «Корпорация „Тайна“».

Новый сериал расскажет, как группа молодых людей впервые объединилась, чтобы раскрыть загадочное дело. Действие шоу развернется в летнем лагере. Там старые друзья Шэгги и Дафна оказываются втянуты в жуткую тайну, связанную с потерянным щенком немецкого дога, который, возможно, стал свидетелем сверхъестественного убийства. Компания вместе с прагматичной и увлеченной наукой местной жительницей Велмой, а также странным, но симпатичным парнем Фредом герои берутся за расследование. Впервые о разработке сериала на Netflix стало известно в апреле 2024 года, когда было объявлено о начале работы над сценарием.

Анимационный сериал, с которого началась франшиза, появился в конце 60-х. Первый игровой проект по «Скуби-Ду» сняли в 2002 году. В фильме сыграли Фредди Принц-мл., Сара Мишель Геллар, Мэттью Лиллард и Линда Карделлини. Скуби-Ду озвучил Нил Фэннинг. Картина собрала в мировом прокате более 250 млн долларов. В 2024 году на экраны вышел сиквел — он заработал более 180 млн. Еще два фильма представили в 2009 и 2010 годах.

