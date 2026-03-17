«Афиша Daily» и «Каро/Арт» запускают киноклуб. Первым покажут фильм «Вампиры-зомби… из космоса!»

Афиша Daily
Фото: The Dot Film Company

«Афиша Daily» и «Каро/Арт» запускают совместный киноклуб. Его первая встреча пройдет 1 апреля в киноцентре «Октябрь». Там представят премьеру канадского независимого комедийного фильма «Вампиры-зомби… из космоса!».

Картина Майкла Стасько рассказывает о коварном плане Дракулы по превращению жителей маленького городка в вампиров-зомби. Злодею противостоят местные жители: пожилой детектив, новичок-полицейский, заядлый курильщик и девушка. Лента пропитана стилизованной ностальгией по 50-м, а ее действие происходит в 1957 году. В фильме переплетаются фантастика, боевик, нуар, космическая фантастика и готический хоррор. 

После показа комедию можно будет обсудить с редактором «Афиши Daily» Алей Александровой и кинокритиками Ариной Бойко и Егором Москвитиным. Автор лучшего вопроса получит два билета на Пикник «Афиши» в Москве, который пройдет 20 июня в «Коломенском». 

«Подобные коллаборации объединяют разные аудитории и дают возможность даже неподготовленному зрителю понять, что кинокритика может быть не только серьезной, но и веселой. Для нас важно подсвечивать необычное авторское кино и делиться его шармом с неравнодушными людьми. Мы благодарны „Каро/Арт“ за возможность поработать вместе», ― прокомментировала главный редактор «Афиши Daily» Александра Садыкова-Левина. 

Программный директор проекта «Каро/Арт» Наталья Гаврук-Гаврилина отметила, что фильмы будут показывать на языке оригинала с субтитрами. «Мы создадим комфортную среду для размышления и исследования кино и будем ждать совершенно разную аудиторию: от экспертов и заядлых синефилов до тех, кто просто хочет на досуге получать удовольствие от кинематографа», ― добавила она. 

Расскажите друзьям