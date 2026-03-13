Жители Москвы и Петербурга стали искать Wi-Fi на картах в четыре раза чаще в 2026 году

Фото: Maël Balland/Unsplash

В первые два месяца 2026 года пользователи из Москвы и Петербурга искали Wi-Fi на картах в четыре раза чаще, чем в аналогичный период предыдущего года. Об этом говорится в новом исследовани 2ГИС, результаты которого изучила «Афиша Daily».

По данным 2ГИС, в 2025 году количество поисковых запросов общедоступных Wi-Fi-точек в Москве и Петербурге увеличилось более чем в три раза по сравнению с 2024 годом. В столице рост составил 209%, а в Петербурге — почти 290%. При этом в 2024 году Wi-Fi на картах искали меньше, чем в 2023.

Особенно заметен всплеск интереса в начале 2026 года, отмечают в компании. D период с 1 января по 10 марта количество поисковых запросов общедоступных Wi-Fi-точек в Москве увеличилось на 282%, а в Петербурге — на 392% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. В среднем это в четыре раза больше, чем годом ранее.

С 3 марта москвичи жалуются на проблемы с мобильной связью. Они отмечают, что у них не работают в том числе сайты из белого списка, которые должны быть доступны при отключениях мобильного интернета властями. Обычно такие блокировки происходят во время атак беспилотников. С отключением сети также столкнулись жители Петербурга. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ограничения связи в столице и регионах необходимы для обеспечения безопасности граждан.

