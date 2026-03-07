United Airlines будет высаживать пассажиров за громкую музыку без наушников

В прошлом году российская авиакомпания «Победа» ввела запрет на просмотр видео со звуком и прослушивание музыки без наушников во время полетов. Похожие требования есть и в других российских авиакомпаниях — «Аэрофлоте», «России» и Utair. Однако они указывают обобщенную формулировку: пассажирам запрещается создавать некомфортные условия для других людей в самолете.