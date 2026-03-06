Про детеныша макаки Панча появилась браузерная игра
Флагман «Вкусно — и точка» появится на обновленной Пушкинской набережной в Парке Горького. Об этом говорится в пресc-релизе компании, который изучила «Афиша Daily». Первые гости смогут посетить заведение 7 марта в 14:00.

В новом флагмане предусмотрен бесконтактный формат обслуживания: посетители смогут сделать заказ с помощью киосков самообслуживания или через мобильное приложение сети. Заказы за стол будут доставлять роботы-помощники. Они также будут поддерживать чистоту в зале. 



 

Помимо основного прилавка, в предприятии будет представлена концепция Кафе с премиальными напитками и десертами. Кроме этого, в заведении разместят точку самообслуживания нового формата, в которой можно самостоятельно оплатить заказ и приготовить любимый бодрящий напиток, не ожидая в очереди. В ассортименте будут доступны классические кофейные напитки Американо, Латте, Капучино и Флэт Уайт в объеме 0,3 литра. По желанию в кофе можно будет добавить сироп. 

Декор заведения выполнили из натурального дерева и бетона. Оно расположено напротив причала «Парк Горького-1», в одном из павильонов с панорамным остеклением на площади 689 квадратных метров. Основной зал площадью 320 вадратных метров. рассчитан на 220 посадочных мест. В теплое время для гостей будет доступна летняя веранда на 90 мест. 

«Сегодня Парк Горького — это многофункциональный культурный кластер, одна из ярких и узнаваемых достопримечательностей столицы. Мы хотели создать пространство, которое станет естественным продолжением парка — современным, но при этом уютным и экологичным. Премиальный дизайн Wood&Stone выбран для этой локации не случайно: дерево и камень перекликаются с природным ландшафтом Парка Горького, гармонично вписываясь в его ритм и стилистику. Мы уверены, что это предприятие станет не только еще одним флагманом нашего бренда, но и любимым местом встреч для жителей и гостей столицы», — рассказала Карина Погосова, старший вице-президент по развитию и франчайзингу.

