Про детеныша макаки Панча появилась браузерная игра
«Аэрофлот» отменил все рейсы между Россией и ОАЭ с 12 по 31 марта
Uniqlo выпустит коллекцию одежды совместно с Disney и «Формулой-1»
Х5 представит коллекцию униформы от дизайнера, одевающего Cardi B и Ренату Литвинову
Четыре мартовских дня приносят цветочным 7% годового оборота
В Музее Москвы покажут фильм Кирилла Косолапова «Дорога жизни»
Dior планирует к 2028 году возобновить работу двух магазинов в Москве
Среди россиян вырос спрос на поездки в Южную Корею из‑за воссоединения BTS
Seven Lab представил весенне-летнюю коллекцию
Индонезия запретила пользоваться соцсетями детям младше 16 лет
Общественница пожаловалась в прокуратуру на Shaman из‑за латиницы в псевдониме
В России разработали капли от насморка, не вызывающие привыкания
Концерты рэпера Flo Rida в России перенесут с марта на май
Из Волги исчезает вобла
Участники BTS в тизере концертного фильма для Netflix
У концерта Гарри Стайлза на Netflix появился первый тизер
Chupa Chups выпустил неоткрываемый леденец. Его обертка устойчива к огню и пиле
Константин Хабенский назначен и. о. ректора Школы-студии МХАТ. Худруком стал Сергей Безруков
Энн Хэтэуэй выпустила песню — это саундтрек к фильму «Мать Мария»
Microsoft анонсировала новую Xbox ― Project Helix
Райан Гослинг говорит с инопланетянином в первом отрывке «Проекта „Конец света“»
Энн Хэтэуэй и Пол Мескал вручат награды на «Оскаре-2026»
Сиквел мультфильма «Дикий робот» запущен в разработку
К 8 Марта спрос на сладости в России вырастает в три раза
Карла Гуджино сыграет в ремейке «Изгоняющего дьявола» Майка Флэнагана
Дейзи Эдгар-Джонс снимется в экранизации романа «Завтра, завтра, завтра» Габриэль Зевин
Фигурист Илья Малинин получил премию Fair Play Award за поддержку соперника на Олимпиаде
Режиссеру «Властелина Колец» Питеру Джексону вручат почетную награду Каннского кинофестиваля

YouTube тестирует личные сообщения прямо в приложении

Афиша Daily
Фото: Chad Madden/Unsplash

YouTube продолжает тестировать личные сообщения — на этот раз к функции получили доступ пользователи из 31 европейской страны.

Платформа уже запускала личные сообщения в 2017 году, но спустя два года закрыла проект. В ноябре 2025 года функцию вернули в тестовом режиме для жителей Польши и Ирландии, а теперь расширили географию. Личные сообщения стали доступны в Австрии, Бельгии, Болгарии, Хорватии, Чехии, Дании и других европейских странах.

Ранее, в декабре, YouTube представил функцию «Итоги года» (Recap), анализирующую активность пользователей за 2025 год. В персональном отчете, состоящем из двенадцати карточек, отображалась эволюция привычек просмотра, самые посещаемые каналы и музыкальные предпочтения.

В январе видеосервис анонсировал возможность устанавливать лимиты времени на просмотр роликов Shorts для детей. На выбор доступны тайм-слоты от 15 минут до двух часов в день, а также полная блокировка формата.

Расскажите друзьям