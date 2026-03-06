YouTube тестирует личные сообщения прямо в приложении

Платформа уже запускала личные сообщения в 2017 году, но спустя два года закрыла проект. В ноябре 2025 года функцию вернули в тестовом режиме для жителей Польши и Ирландии, а теперь расширили географию. Личные сообщения стали доступны в Австрии, Бельгии, Болгарии, Хорватии, Чехии, Дании и других европейских странах.