«Улица Сезам», «Мальчик с оленьими рогами» и «Команда скелетов» стали триумфаторами детской «Эмми»

Создатель God of War раскритиковал первый кадр сериала «Кратос выглядит так, будто гадит в лесу»
В России составили список книг, которые нужно маркировать из‑за упоминания наркотиков
Apple закрыла «Палм-Рояль» с Кристен Уиг после двух сезонов
У Брюса Кэмпбелла диагностирован рак. Он назвал болезнь «поддающейся лечению», но не «излечимой»
Тесса Томпсон снимется в триллере «Next door»
Первый за три года концерт Гарри Стайлса покажут на Netflix
HBO Max и Paramount+ планируют объединить в один стриминговый сервис
СМИ: пиарщица Джима Керри уверяет, что премию «Сезар» посетил именно он (а не двойник)
Уровень цифровой грамотности россиян в 2025 году снизился впервые за семь лет
Винс Вон случайно убивает диджея в трейлере экшн-комедии «Майк, Ник, Ник и Элис»
Операторы сделали бесплатными звонки для абонентов из РФ, находящихся в странах Ближнего Востока
В Москве впервые церемонии бракосочетания прошли на станции метро «Сокольники» БКЛ
Команда «Сменки» запустила конкурс на разработку дизайна современного школьного кабинета
Øneheart выпустил эмбиент-трек «Mistakes», в котором впервые звучит его голос
В Госдуме предложили обеспечить бесплатный Wi-Fi в общественном транспорте
Крестильное платье королевы Елизаветы II впервые представят на выставке
LEGO выпустит коллаборацию с «Формулой-1»
В Нидерландах обнаружили неизвестную картину Рембрандта
В Петербурге солнце в феврале светило почти 67 часов
Завершились съемки медицинской драмы «Хоспис» Евгения Стычкина
Минтранс РФ: воздушное пространство 10 стран закрыли на Ближнем Востоке
Иньяки Годой в поисках сокровища в финальном трейлере «One Piece. Большой куш»
Реджина Холл и Анна Фэрис в первом трейлере «Очень страшного кино-6»
Apple представила бюджетный iPhone 17e
В Москве началось строительство пешеходного моста на Болотной набережной
Журналист провел интервью с Гослингом с обочины. Актер переживал за него больше, чем за фильм
Гендир Netflix уверен, что за слиянием Paramount и Warner Bros. последуют масштабные сокращения
«Ну, погоди!» — любимый мультфильм большинства россиян

«Улица Сезам», «Мальчик с оленьими рогами» и «Команда скелетов» стали триумфаторами детской «Эмми»

Афиша Daily
Фото: Warner Bros. Television

В Нью-Йорке прошла четвертая церемония вручения премии «Эмми» за достижения в детском и семейном телевидении. Лидерами по числу наград стали проекты Disney+, Netflix и Sesame Workshop.

Главными победителями-триумфаторами стали «Улица Сезам», «Heartstopper», «The Tiny Chef Show», «Выиграть или проиграть», «Мальчик с оленьими рогами», «Звездные войны: Команда скелетов» и «Наследники: Королевская свадьба».

Победители детской и семейной «Эмми» 2026:

  • Лучший дошкольный, детский или семейный сериал: «Улица Сезам» (HBO Max / Sesame Workshop)
  • Лучший подростковый сериал: «Звездные войны: Команда скелетов» (Disney+ / Lucasfilm Ltd.)
  • Лучший художественный спецвыпуск: «Наследники: Королевская свадьба» (Disney+ / Disney Branded Television)
  • Лучшая информационная программа: «Приключения настоящего Флика» (National Geographic / Plimsoll Productions)
  • Лучший дошкольный анимационный сериал: «The Tiny Chef Show», (Nickelodeon)
  • Лучший детский или подростковый анимационный сериал: «Выиграть или проиграть» (Disney+ / Pixar Animation Studios)
  • Лучшая короткометражная программа (live action): «Эндрю Гарфилд и Элмо объясняют, что такое горе» (канал Sesame Workshop на YouTube)
  • Лучший исполнитель главной роли (дошкольная, детская или подростковая программа): Джо Локк («Heartstopper Forever», Netflix)
  • Лучший исполнитель роли второго плана (дошкольная, детская или подростковая программа): Нонсо Анози («Мальчик с оленьими рогами, Netflix)
  • Лучший юный исполнитель (дошкольная, детская или подростковая программа): Кристиан Конвери («Мальчик с оленьими рогами, Netflix)
  • Лучший исполнитель-кукловод: Лесли Каррара-Рудольф («Улица Сезам», HBO Max)
  • Лучший актер озвучивания в дошкольной программе: Ана Гастейер («Робо-Гобо», Disney+/Disney Jr.)
  • Лучший актер озвучивания одной роли (детская или подростковая программа): Джон Литгоу («Заколдованные», Netflix)
  • Лучший актер озвучивания нескольких ролей (детская или подростковая программа): Дэвид Эрриго-младший («Tiny Toons Looniversity», HBO/HBO Max)
