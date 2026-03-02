Уровень цифровой грамотности россиян в 2025 году снизился впервые за семь лет

Øneheart выпустил эмбиент-трек «Mistakes», в котором впервые звучит его голос
СМИ: пиарщица Джима Керри уверяет, что премию «Сезар» посетил именно он (а не двойник)
Винс Вон случайно убивает диджея в трейлере экшн-комедии «Майк, Ник, Ник и Элис»
Операторы сделали бесплатными звонки для абонентов из РФ, находящихся в странах Ближнего Востока
В Москве впервые церемонии бракосочетания прошли на станции метро «Сокольники» БКЛ
Команда «Сменки» запустила конкурс на разработку дизайна современного школьного кабинета
В Госдуме предложили обеспечить бесплатный Wi-Fi в общественном транспорте
Крестильное платье королевы Елизаветы II впервые представят на выставке
LEGO выпустит коллаборацию с «Формулой-1»
В Нидерландах обнаружили неизвестную картину Рембрандта
В Петербурге солнце в феврале светило почти 67 часов
Завершились съемки медицинской драмы «Хоспис» Евгения Стычкина
Минтранс РФ: воздушное пространство 10 стран закрыли на Ближнем Востоке
Иньяки Годой в поисках сокровища в финальном трейлере «One Piece. Большой куш»
Реджина Холл и Анна Фэрис в первом трейлере «Очень страшного кино-6»
Apple представила бюджетный iPhone 17e
В Москве началось строительство пешеходного моста на Болотной набережной
Журналист провел интервью с Гослингом с обочины. Актер переживал за него больше, чем за фильм
Гендир Netflix уверен, что за слиянием Paramount и Warner Bros. последуют масштабные сокращения
«Ну, погоди!» — любимый мультфильм большинства россиян
adidas выпустил футболку к 20-летию «Ханны Монтаны»
Вышел трейлер хоррора «Пиноккио: Раскрепощенный»
Большинство россиян считают биографию Петра l самой интересной
В США нашли утерянную короткометражку Жоржа Мельеса ― первый в истории фильм про робота
На аукционе продали медаль с первых современных Олимпийских игр 1896 года
До конца недели в Москве сохранится плюсовая температура, но по ночам ударят заморозки
В России введут ГОСТ на чипсы
Альбомы «Агаты Кристи» и Pharaoh удалили со стримингов из‑за нового закона

Уровень цифровой грамотности россиян в 2025 году снизился впервые за семь лет

Афиша Daily
Фото: Growtika/Unsplash

В 2025 году индекс цифровой грамотности россиян уменьшился на 3 процентных пункта по сравнению с 2024 годом и составил 68 процентных пунктов. Об этом стало известно из данных аналитического центра НАФИ.

Снижение произошло впервые за все время измерений. В 2018 году показатель составлял 52 процентных пунктов, в 2019-м — 52, в 2020-м — 58, в 2021-м — 64, в 2022-м — 71, в 2023-м — 71, в 2024-м — 71. Это говорит о том, что россияне не успевают адаптироваться к скорости развития и внедрения в жизнь новых технологий, отмечают исследователи.

Выше всего цифровая грамотность у жителей Москвы и Петербурга (70), собственников бизнеса и ИП (72). Ниже всего — у молодежи 14–17 лет (62), жителей крупных городов с населением 500 тысяч — 1 млн человек (65), не занятых граждан (65).

В 2025 году впервые женщины сравнялись по уровню цифровой грамотности с мужчинами (68). Для сравнения, в 2024 году мужчины опережали женщин (73 против 70). 

Самыми трудными задачами, связанными с технологиями, для россиян стали: настройка программного обеспечения (53), оценка достоверности информации (59), создание аудио- и видеоконтента (59). Среди самых развитых навыков: знание источников информации о новых технологиях и их применение (79), понимание типов файлов и видов информации (76), работа с информацией онлайн (76).

Расскажите друзьям