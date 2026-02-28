Основатель компании публично извинился перед уволенным курьером Михаилом за «грубую неподобающую рабочую коммуникацию» и предложил ему вернуться — но не курьером, а специалистом по развитию программ поддержки животных. При этом он признал, что компания «не решила проблему раньше»: не нашла приют для собаки, когда она только появилась у пиццерии.