Ски-альпинист Никита Филиппов поддержал акцию Сбера «Спасибо олимпийцам»

Российский ски-альпинист Никита Филиппов, завоевавший серебро Олимпийских игр 2026 года в спринте, поблагодарил участников акции Сбера «Спасибо олимпийцам» за поддержку.

Сбер продолжил акцию. Теперь через приложение «СберБанк Онлайн» бонусы «Спасибо» можно на поддержку развития детского спорта в регионах. 

«Банк умножит бонусы, перечисленные для этой цели в благотворительный фонд „Вклад в будущее“ — чтобы к новым олимпиадам новое поколение спортсменов было готово отстаивать спортивную честь России», — рассказали в пресс-службе.

Никита Филиппов стал единственным из россиян, кому удалось получить медаль на зимней Олимпиаде в Италии в 2026 году. Ски-альпинст преодолел в спринте дистанцию за 2 минуты 35,55 секунды. 

